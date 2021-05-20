Будет еще один бурятский халат: Сергей Зверев вместо корон собирает коллекцию этнических халатов и шапок. Страница Сергея Зверева в Инстаграме.

- После первой то, наверное, не пойдет. А вот после третьей уже всей командой выберем новый фасончик, - шутит Сергей Зверев. Собравшиеся вокруг него бурятские мастерицы смеются. Но стол действительно накрыт. А суперзвезда, ставший амбассадром Бурятии ( кто не понимает, он- представляет и "продвигает" республику) заказывает себе летний национальный халат - дэгэл.

-Я понимаю, что он будет настоящий, этнический, - говорит он. -Вот так, чтобы куда ни прийти, сразу было видно.

Соответствующие нарядам шапки у него тоже есть, и много. Пару лет назад, еще до того, как шоумен нашел в себе азиатские корни, он активно пополнял коллекцию корон. Их у него полмиллиона и хранится все это богатство в отдельной квартире. Но похоже, что короны уже забыты. Вчерашний день. Ныне Сергей Зверев появляется на публике в нарядах "бурятского князя".

- Я провел онлайн-конкурс на лучший этнический костюм, - сообщает он в Инстаграм. И конкурс, кстати, действительно, шел. Кроме одежды народов сибирской Азии, там рассматривались еще и костюмы "семейских" ( местных староверов). И пополнял коллекцию, выбирая лучшие образцы.

Вообще, если просто просмотреть соцсеть суперзвезды, можно обнаружить, что в его коллекции уже сейчас несколько десятков национальных бурятских костюмов "на выход". И с каждым днем их число становится больше. Хотя полмиллиона корон, наверное, не превзойти. Но...время покажет!

Как к этому относятся в самой Бурятии? Загадочно, как и положено жителям Азии, улыбаются. Но почему бы и нет?

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