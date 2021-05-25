Как сибирякам избежать третьей волны коронавируса

Хирург Артем Томаш в рамках проекта «Клиника года» дал интервью на радио «Комсомольская правда» (91,5 fm). Фото: Ираида ШТОЛЬЦ.

Две волны коронавируса позади. Сейчас о том непростом периоде все вспоминают с облегчением: пережили, выстояли. Особая благодарность - врачам. Сказать искреннее спасибо тем, кто спасает нас, ставит на ноги даже после самых тяжелых болезней, помогает вернуть силы и здоровье, несложно. А для медиков поддержка - бесценна.

«Комсомольская правда»в Иркутске вместе с министерством здравоохранения региона проводит ежегодный конкурс «Клиника года». Для медучреждений это шанс рассказать о себе и наладить диалог с пациентами, а для горожан-поддержать больницу, которой они по-настоящему благодарны за помощь, или конкретного врача в номинации «Доктор года».А также на сайте irk.kp.ru продолжается традиционный фотоконкурс «Феи в белых халатах».

В рамках проекта мы встречаемся с врачами. О себе, о том, как был пережит непростой 2020-й и можно ли избежать новой волны COVID-19, в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91.5 FM) рассказал хирург Артем Томаш - в разгар пандемии он возглавлял коронавирусный госпиталь Иркутской городской клинической больницы №1.

О выборе профессии

- Еще в старших классах я решил, что стану врачом, - с этого начал разговор Артем Томаш. - А, поступив в академию, рассматривал только одну специальность - хирургию. Почему? Хирургия - это адреналин, своеобразный «спецназ» в здравоохранении, когда решения нужно принимать быстро и точно, ведь от этого зачастую зависит чья-то жизнь.

Мы постоянно работаем в экстренном режиме, и важно уметь управлять своими эмоциями. Поэтому если пациентам кажется, что врач к ним равнодушен - это не так. Это лишь способ сохранить самообладание в сложных ситуациях. Важно уметь восстанавливаться после тяжелых смен. Энергию я черпаю в общении с коллективом, и, конечно, с семьей. К слову, моя жена и сестра - тоже врачи,а теперь и дочь учится в медуниверситете.

О работе в ковидном госпитале

- В апреле 2020-го наша больница частично ушла на карантин. А в мае - уже полностью, - говорит Артем Томаш. - Но мы оперировали, лечили, выписывали в обычном режиме, словно и нет никакого коронавируса. Затем на базе хирургических отделений развернули ковидный госпиталь, а меня - заместителя главного врача по хирургии, - назначили руководителем. Сложно ли работать в красной зоне? Да, непросто. Пришлось приспосабливаться к костюмам, к маскам, в которых тяжело дышать, привыкать к тому, что драгоценные минуты тратятся не только на заботу о пациентах, но и на обмундирование. Зато благодаря спецзащите в красной зоне мы были максимально защищены от вируса.

Приятно, что в то непростое время иркутяне нас очень поддерживали: компании обеспечивали горячими обедами и помогали приобрести оборудование, а дети присылали трогательные рисунки, и мы развешивали их на стенах.

О вакцинации

- Сейчас ковидный госпиталь свернут - осталось всего 30 коек на случай, если среди пациентов окажутся зараженные вирусом, - заключает Артем Томаш. -Грядет ли третья волна? Вероятность нельзя исключать, учитывая, что люди вновь расслабились, стали редко носить маски. Сейчас главный способ остановить пандемию – вакцинация. Мнение врачей едино: прививка поможет выработать иммунитет к COVID-19, и даже в случае заражения перенести заразу в легкой форме.

Интервью с Артемом Томашем слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) 25 мая в 18.00.

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