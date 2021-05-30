Молитесь о прекращении коронавируса: провести антиковидные службы приказал глава буддистов Дамба Аюшеев

В Иволгинском дацане первыми прочли молитвы о прекращении третьей волны коронавируса в Бурятии Фото: Яна ЛИСИНА

В Иволгинском дацане в Бурятии 30 мая читали молитвы, направленные на подавление распространения заболеваемости COVID-19. В резиденции главы буддистов XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева первыми приступили к выполнению приказа, который накануне был им подписан.

- В связи с напряженной эпидобстановкой по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бурятии приказываю провести в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России хуралы, способствующие прекращению распространения новой волны заболевания, - гласит документ от Дамбы Аюшеева.

Ситуация с заболеваемостью в республике сейчас действительно ухудшается. Правительство Бурятии даже объявило накануне, что пришла третья волна коронавируса. По данным республиканского минздрава, с начала пандемии там заболели 38 498 человек, причем 81 из них за последние сутки. Прирост заболевших в последнее время там составляет 70-80 инфицированных ежедневно. Это вынудило местные власти принять решение о том, что на массовые мероприятия попасть можно только предъявив справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 или документ о том, что пройдена вакцинация от коронавируса.

Ограничения в Бурятии продлены до 31 июля, люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Выйти погулять могут только те пенсионеры, кто сделал прививку. Театры и культурно-досуговые центры, в том числе и для детей могут быть заполнены только на 50%, как и половины зрительного зала во время спортивных событий. 75% имеют права заполнять залы только библиотеки.

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