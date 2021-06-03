Запрет продажи алкоголя 5 июня в Иркутске: где не будут продавать спиртное в День города Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Запрет продажи алкоголя 5 июня в Иркутске связан с праздником – Юбилеем областного центра. Столице Приангарья в этом году исполняется 360 лет. День города Иркутска отмечается в первую субботу лета, однако, торжества начнутся уже сегодня 3 июня, в связи с этим ограничения коснутся и еще нескольких дней в начале июня.

Запрет продажи алкоголя 5 июня в Иркутске

Полный запрет продажи алкоголя в Иркутске будет действовать только 5 июня. А локальные ограничения начнутся 3-го числа и продлятся до воскресенья. Распоряжение об этом подписал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников.

- В День города, 5 июня, торговля спиртным запрещена, а 3, 4 и 6 июня она будет ограничена в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

Тех, что нарушит данное постановление, ждут штрафы: должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей.

Запрет продажи алкоголя 5 июня в Иркутске: расписание по дням

Так, 3 июня, запрет продажи алкоголя в Иркутске будет действовать в микрорайоне Университетский, в ста метрах от сквера у фонтана. Там с 17.00 до 19.00 пройдет праздничный концерт «Тебе, любимый Иркутск!». Кстати, там в этот день будут работать интересные интерактивные площадки.

4 июня торжества пройдут в спорт-парке «Поляна». В планах также концерт, интерактивности. Начало в 16.00. Продлятся развлечения в течение двух часов. В этот же день купить спиртное нельзя в районе парка «Комсомольский». Там с четырех до шести часов пройдет детский спортивный праздник «Иркутск – мы дети твои!».

Как мы помним, запрет продажи алкоголя 5 июня в Иркутске будет полным. Кстати, в этот день, кроме праздника на острове Юность и на Набережной Ангары у памятника Александру III (расписание концертов, караоке и дискотек здесь), пройдут и на набережной реки Ушаковки в районе зданий №24-28 по улице Баррикад. Время проведения с 16.00 до 20.00.

6 июня купить алкоголь не получится вблизи площади на бульваре Постышева. В 14.00 там начнется праздник для жителей Октябрьского округа «Дети в родном городе». Также 6 числа в сквера Кирова с 12.00 до 16.00 пройдет «Литературный квартал».

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