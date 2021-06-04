Как будет работать общественный транспорт в Иркутске 5 июня 2021 года, на День города: пассажиров станут возить до полуночи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В день города в Иркутске будет продлена работа общественного транспорта. 5 июня горожане смогут задержаться на праздничном концерте без страха остаться без средства передвижения. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Иркутске 5 июня 2021 года, на День города. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до полуночи. К слову, главное действо традиционно пройдет в центре города: на бульваре Гагарина, площадках у памятника Александру III и острова Юность.

- Руководителям муниципальных предприятий и перевозчикам рекомендовано обеспечить плановый выпуск транспорта на маршруты регулярных перевозок, следующие в центр города, для перевозки горожан после завершения праздничных мероприятий, - сообщили в администрации Иркутска.

Напомним, в этом году областной центр отмечает свое 360-летие. Традиционно празднование назначено на первую субботу июня. Однако из-за коронавирусных ограничений часть мероприятий перенесена на осень, в том числе городской карнавал, концерт на площади графа Сперанского и фейерверк. Эти самые яркие и крупные мероприятия пройдут 4 сентября.

Однако, иркутяне все равно смогут повеселиться в день города. Праздничное утро начнется с зарядки у памятника Александру III. Там оборудуют сцену, и в 14.00 начнется концерт с песнями и танцами. В 17.00 здесь же выступит "Доктор Джаз", затем стартует фестиваль радио МСМ «Голос моего города», а в 20.00 пройдет гала-показ XII Международного фестиваля - «ЭТНОПОДИУМ на Байкале». Иркутянам 5 июня удастся и потанцевать. Ритмы будет задавать кавер-группа «Burrn».

Иркутянам с детьми в день города стоит отправится на остров Юность. Там пройдут конкурсы и игры с аниматорами. С 13.00 до 17.00 будет работать караоке с любимыми песнями детства. А после вокальных проб начнутся танцы. Детская дискотека начнется в 18.00.

На сквере Кирова праздничная программа начнется 6 июня. С 12 до 16.00 здесь состоится Литературный квартал «Книги и люди: Век XXI». Для горожан здесь прочтут стихи, прозу, проведут конкурсы и викторины. Концерты-поздравления пройдут и по округам.

Что касается продажи алкоголя, 5 июня в Иркутске на него будет действовать полный запрет.

А локальные ограничения начнутся 3-го числа и продлятся до воскресенья. Спиртное не будут продавать в магазинах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них.

3 июня, запрет продажи алкоголя в Иркутске будет действовать в микрорайоне Университетский, в ста метрах от сквера у фонтана. 4 июня торжества пройдут в спорт-парке «Поляна». В этот же день купить спиртное нельзя в районе парка «Комсомольский». 6 июня купить алкоголь не получится вблизи площади на бульваре Постышева и сквере Кирова.Тех, что нарушит данное постановление, ждут штрафы: должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей.

День города 2021 будет большим праздником. Юбилей! Поэтому общественный транспорт в Иркутске 5 июня 2021 года будет ходить до полуночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города Иркутска 2021: выступление джаз-бэнда, дискотека и караоке (подробности)

Запрет продажи алкоголя 5 июня в Иркутске: где не будут продавать спиртное в День города

(подробности)