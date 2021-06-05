Я скромняжка, я сама невинность: суперзвезда Сергей Зверев переоделся в иркутском секонд-хенде

Обычно Сергей Зверев одевается у модных дизайнеров и не снимает с головы корону. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суперзвезда и шоумен Сергей Зверев скучать точно не даст. Примеряет на себя все новые амплуа. То борется за экологию - против строительства на Байкале завода по розливу воды и устраивает пикеты везде, в том числе на Красной площади. То путешествует по Бурятии, останавливается в местных здравницах, где большого лоска нету, но лечат неплохо, с учетом уникальности местных минеральных вод. То общается с ламами, то едет к старообрядцам, то собирается в депутаты. В этот раз прилетел в Иркутск и отправился в крупный местный секонд-хенд.

-Я скромняжка! Я сама скромность и невинность. Вот иду я такой по Иркутску, - комментировал собственное шоу аля "Снимите это немедленно" Сергей Зверев. И откладывал в сторону очередные пестрые штаны, "тренд в этом сезоне".

Это скоромный образ. Скрин с видео.

-Ой, девочки, ну просто Гуччи!, - радовался шоумен, обнаружив что-то неожиданное. - Обратите внимание на полосатую кофточку, которая на мне. У всех самых модных фирм такие коротенькие кофты. Милан, Париж, Лондон...

-Мне постоянно пишут - что-то нереальное у моделей на фэшн, - продолжал демонстрацию "модных луков" из секон-хенда. - И мы пришли в обычный хенд. У людей истерика обычно по этому поводу, заходить не хотят. А здесь много вещей с этикетками, новых, которые стоят смешные деньги. Их надо брать и просто убегать...

Сергей Зверев уверен, что в таком образе хоть сейчас в Сан-Ремо. Скрин с видео.

-На мне - дорогой бархатный пиджак оверсайз, леггинсы, майка и шарф. Это Сан-Ремо, фестиваль, я -Суперзвезда, - представил свой первый выход Зверев.

Но это было, конечно, только начало...

Это "серьезный" вариант одежды. Скрин с видео.

-На мне джинсы. Рубашка - хлопок. Пиджак. Все немецкое, все дышит, натуральные ткани. Это просто роскошь.

И в таком можно хоть сейчас по Иркутску. Скрин с видео.

Под конец шопинга в секонд-хенде Сергей Зверев приобрел три пары летних штанов - полосатые и беж. Это, как представил сам Суперзвезда, был вариант из серии "Я - сама скромность и невинность, иду такой по Иркутску..." Точно сказать, будет ли в этих "модных прикидах" появляться Сергей Зверев в Москве на светских мероприятиях, само собой, нельзя. Так что оцените сейчас.

Всем поклонницам он порекомендовал стиль оверсайз, поскольку не встретил в Сибири много поклонниц этого направления. Можно только предположить, что поклонницы Зверева завтра вынесут из этого секонд-хенда все. Так что шоу с переодеваниями удалось.

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