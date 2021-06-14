«А вы слыхали, как поют носухи, барсуки и сурикаты?»: в Сибирском зоопарке сняли концерт в исполнении зверей

А вы слыхали, как поют носухи, барсуки и сурикаты? Фото: скриншот видео Сибирского зоопарка в Иркутске.

Слышали хоть раз, как поют барсуки и сурикаты? Держим пари, что нет! Сотрудники Сибирского зоопарка в Иркутске сняли на видео целый концерт, в котором выступают разные животные. Каждому – своя партия. И это не просто «му» и «мяу», как у коров или собак! Звуки необычные, можно даже сказать, неповторимые.

Первым запевает голосистый гиббон Микки (человекообразная обезьяна). Исполняет соло на совесть, а одновременно еще и танцует в клетке, как настоящий артист. Так и хочется вознаградить вкусняшкой. А ему вторит милый барсук Булочка. Заливаться соловьем, как гиббон, он, конечно, не умеет, но старается изо всех - забавно фыркает.

Подхватывают мелодию тоненьким фальцетом мартышка Диана и капуцин Капа, - у этих обезьян трели звонкие, будто у птичек. А за ними со своей партией вступает носуха Йока. Издает звуки, словно нежная флейта!

За «басы» отвечают бурые медвежата - борются и урчат так, что слышно на всю округу. И тихонечко на фоне «подпевают» сурикаты.

- Каждый житель нашего зоопарка умеет разговаривать, а некоторые даже петь. Понимать язык животного важно: кто сердится, кто плачет, кто смеется, а кто болеет. Наши сотрудники могут с закрытыми глазами определить их по голосу, - рассказывают в зоопарке. - А это наш обычный вечерний концерт!

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