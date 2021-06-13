«Не фартовый медведь»: косолапый рыбак, так и не поймавший ни одного хариуса, попал в объектив фотографа на Байкале

Медведю в тот день не повезло, он не поймал ни одной рыбки. Фото: Артура МУРЗАХАНОВА

«Косолапый увидев добычу пулей бросается в воду. Мощное тело вздымает фонтан переливающихся серебром брызг, но рыба, скорее всего, хариус, оказывается проворнее и ускользает от мощных когтей и клыков рыболова», - так описал попытку бурого медведя полакомиться рыбкой на Байкале фотограф дикой природы Артур Мурзаханов в своем аккаунте Инстаграм.

Топтыгин попал в объектив его камеры во время путешествия по самому глубокому озеру планеты. Мужчине удалось подобраться к косолапому почти вплотную.

От броска медведя в Байкал поднимается фонтан брызг. Фото: Артура МУРЗАХАНОВА

Так бурый был увлечен своим делом, что не заметил приближения людей. Наблюдавшие даже успели увидеть, что медведь решил попробовать сменить тактику и ловить рыбу, подкрадываясь. Но все же косолапый двигался слишком быстро и шумно.

- Медведь хоть и хороший пловец, но сегодня ему не везет, - подытожил фотограф. - На Байкале не многие видели, как рыбачит медведь. Мне самому впервые удалось запечатлеть это увлекательное зрелище.

Косолапый попробовал поймал рыбу, подкравшись. Но бесшумно подойти к ней у него не получилось. Фото: Артура МУРЗАХАНОВА

Кстати, по словам Артура Мурзаханова, у медведей со зрением не очень, поэтому и людей он заприметил только, когда те оказались в считанных метрах. И от удивления от такой встречи …

- У медведя «челюсть отпала», - пишет путешественник. - Придя в себя, он дал деру только, пятки засверкали.

Когда зверь понял, что за ним наблюдали люди, у него "челюсть отвалилась". Фото: Артура МУРЗАХАНОВА

И мишка бросился наутек. Фото: Артура МУРЗАХАНОВА

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