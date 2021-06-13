Синоптики рассказали, когда в Иркутск вернется жара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области снова ожидаются заморозки. Температурные показатели опустятся ниже нуля 14 июня. Спасатели МЧС Приангарья обещают по региону при прояснении до -3, в низменностях. Как долго небесная канцелярия еще будет испытывать сибиряков на прочность? Обратимся к прогнозу метеорологов, узнаем, когда в Иркутск вернется жара, ведь горожане уже так соскучились по летнему зною!

Увы, прогноз на предстоящую неделю не такой уж и оптимистичный. Жителей Иркутска ждут дождь, дождь и еще раз дождь. Осадки в планах природы все будние дни. Особенно обильными они будут в последний выходной – 14 июня.

- В понедельник в Иркутске переменная облачность, ночью слабый, днем небольшой дождь, - говорят сотрудники ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ночью подует 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Сегодня ночью до +8, завтра днем до +20…+22.

По сообщениям Гидрометцентра России в Иркутске во вторник, 15 числа, облачно с прояснениями, вероятность осадков 68%, скорей всего, пройдет маленький дождик, ветер до 4 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут всего +16.

В среду в областном центре потеплеет всего на 2 градуса – до +18, переменная облачность, небольшие осадки. В четверг из-за облаков начнет выглядывать солнце, оно прогреет воздух до +22 градусов. В этот день впервые на неделе на столицу Приангарья не прольется вода с небес. И до конца недели синоптики дождя больше не обещают.

Начиная с четверга, в столице Приангарья с каждым днем будет все теплее. В пятницу метеорологи сообщают о +24, в субботу уже до +26 градусов. В воскресенье, по данным портала Гисметео, также ожидается солнечная погода и до +25. Получается, что следующие выходные в Иркутске станут по-настоящему летними.

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