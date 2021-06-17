Соседу, застрелившему 9-летнюю девочку через дверь в Чите, грозит пожизненный срок. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае завершилось расследование громкого дела. Следственный комитет собрал достаточно доказательств против 33-летнего жителя Читы, который из мести соседу за шумный ремонт убил его 9-летнюю дочь. "КП" - Иркутск" подробно рассказывала эту историю.

- По данным следствия, 17 февраля 2021 года около 17 часов 30 минут в жилом доме, расположенном в Железнодорожном районе города Читы обвиняемый под действием алкоголя и наркотиков в ходе конфликта с жильцами одной из квартир выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра в закрытую входную дверь, - сообщают в Следственном комитете России по Забайкальскому краю.

Сосед тихо постучался в квартиру, и третьеклассница подумала, что к ней пришли подруги. Поэтому она быстро направилась к входной двери. Затем раздалась пальба. Девятилетняя девочка забежала в комнату, крикнула: "Папа, меня убили!", упала ему на руки и умерла. Выстрелы попали ребенку в грудь и голову.

Задержали обвиняемого соседа в тот же день. На допросе он признал свою вину, но частично. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что мужчина вполне отдавал отчет своим действиям. Также выяснилось, что 33-летний безработный мужчина и ранее нарушал закон.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд, - говорят следователи.

За убийство ребенка обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

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