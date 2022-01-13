Лайнер плохо обработали перед взлетом, а пилоты растерялись: Росавиация назвала причины обледенения рейса «Магадан-Новосибирск». Предоставлено: Екатерина Маринкина.

История, которая произошла с аэробусом А-321 рейса «Магадан-Новосибирск» 2 декабря, до сих пор обсуждается. Трагедии, и об этом твердят эксперты, не случилась лишь чудом! У самолета со 202 пассажирами и 7 членами экипажа на борту практически сразу же после взлета отказал автопилот. А позже, как гром среди ясного неба новость, - лайнер обледенел! Аварийный борт подал сигнал бедствия, пытался сесть в Магадане, потом решил уйти на запасной аэродром Якутска и, наконец, экстренно приземлился в Иркутске. Причем преодолел из Магадана 2500 км пути и провел в воздухе почти 6 часов. Все завершилось благополучно. Но эксперты сходятся во мнении – лайнер висел на волоске от гибели. Заведено уголовное дело, работают многочисленные комиссии. В распоряжении «КП» - Иркутск» оказалось заключение Росавиации, проливающее свет на причины ЧП, которое едва не закончилось трагедией. Итак, что же произошло с самолетом? Рассматриваем результаты расследования вместе с заслуженным пилотом СССР, членом Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олегом Смирновым.

- Комиссия закончила работу по этому происшествию, которое по чистой случайности не закончилось катастрофой и гибелью всех находящихся на борту, - говорит Олег Смирнов. - Обледенение всегда было опасным для самолетов, и надо готовить к подобному и экипажи, и персонал аэропортов. Меры нужно принимать срочно. В «Воздушном кодексе» должны как можно скорее появиться авиационные правила по наземному обслуживанию воздушных судов. Они готовятся уже несколько лет, с 2015 года. Минтрансу надо немедленно с этим разобраться.

Почему отключился автопилот?

Сразу после ЧП эксперты сошлись во мнении, скорее всего, «виновато» обледенение самолета.

- После посадки в Иркутске эксперты обнаружили замерзшую корку наста под кабиной пилотов, - говорит Олег Смирнов. – В результате изменилась структура потока воздуха в специальных трубках, подсоединенных к бортовому компьютеру. Он давал неверные показатели. Как результат - автопилот отключился сам. Эта версия, о которой мы говорили сразу, подтвердилась полностью.

Причин, как следует из отчета Росавиации, несколько.

Из-за сильной метели и теплой погоды фюзеляж, крылья, стабилизатор лайнера, ожидающего вылет, – все было облеплено снегом. Этот момент оказался одним из решающих. Струйки воды (при взлете лед растаял) стекали со стекла кабины пилотов, потом замерзли. Это и привело «к образованию «барьерного» льда перед приемниками полного давления, искажению воздушного потока» и отключению автопилота.

Специалисты проверяют, как велась обработка самолета перед полетом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Почему самолет обледенел?

- В аэропорту Магадана произошла масса нарушений, связанных с противообледенительной обработкой борта, - говорит Олег Смирнов. - Такой большой лайнер, да еще в такую погоду надо обрабатывать, не жалея жидкости, по стандарту – 230 литров.

А использовали, гласит отчет, более чем вдвое меньше – 99 литров. Химический анализ жидкости показал, что она недостаточно вязкая. Что это значит?

- Что кто-то «экономит», - говорит Олег Смирнов. - Вязкость уменьшается состав очень быстро улетучивается с крыла и с фюзеляжа. Все аэропорты должны на эти моменты обратить внимание. И кстати, несколько лет назад именно эта процедура – противообледенительной обработки самолета перед рейсом – была передана из списка технического обслуживания судов в сферу услуг. Это недопустимо и, безусловно, может влиять на качество работ!

Траектория полёта Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Почему борт дважды срывало в штопор и виноваты ли летчики?

Версия об ошибке пилотов рассматривается в СК. Расследование Росавиации подтверждает – перейдя на ручное управление после отказа автопилота летчики поступали несогласованно. Тому есть причина – датчики скорости у командира и второго пилота начали сбоить и выдавали разные данные. Командир действовал на основании «своих» данных. Самолет свалился в штопор. Второй пилот тоже схватился за штурвал!

- «Двойное» управление самолетом недопустимо, - говорит эксперт. – Это растерянность, это безграмотные действия экипажа в тот момент, когда отказала электроника. Нужны тренировки на тренажерах! Если этого не сделать, следующий такой инцидент завершится человеческими жертвами.

Конечно, окончательное слово должны сказать уже следователи.

КСТАТИ

Почему лайнер полетел в Иркутск, а не сел в Якутске, что ближе?

Версии были самые разные, потому что понять это решение было непросто – лететь дальше, риски большие, аэропорт непростой. Кроме всего прочего эксперты предполагали, что могла стабилизироваться ситуация с управляемостью. Была точка зрения, что «в городе у авиакомпании S7, вероятно, есть хорошо оснащенная база по техническому обслуживанию самолетов». Но правильным оказалось самое простое объяснение. Рекомендация следовать, по возможности, в Иркутск, поступила от авиакомпании.

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