Укравшим 16 миллионов рублей из хранилища инкассации в Бурятии вынесли приговор

Укравшим 16 миллионов рублей из инкассации в Бурятии вынесли приговор Фото: Лия МУРАДЬЯН

Дерзкая кража из отделения инкассации произошла чуть больше года назад. Январской ночью пятеро подельников обчистили хранилище при помощи дубликатов ключей. Тогда все детали преступления держались в строгой тайне, даже о том, сколько денег похищено предпочитали молчать. Детали преступления раскрыли в суде: преступники вынесли 16 миллионов 250 тысяч рублей, которые числились в распоряжении Пенсионного фонда России.

Сговорилась пойти на кражу эта пятерка в декабре 2020 года. И на дело отправились подготовленными. Несколько раз они выезжали к зданию, чтобы изучить местность, смотрели, где есть камеры видеонаблюдения, где их нет. После этого решили, каким способом попадут на территорию инкассации.

- Одним из преступников стал бывший сотрудник данной организации, он и похитил деньги в ночь на первое января 2021 года из комнаты временного хранения ценностей, - рассказали в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

В успех своих действий не верили даже преступники. И подготовили план отступления. Если бы бывшего сотрудника задержали, его приятель - он же, кстати, и придумавший аферу, стоящий не стреме, должен был сбежать, отправив при этом своим подельникам смс-сообщение «С Новым годом!» (последние ждали завершения «операции» по домам) и начать заметать следы, которые свидетельствовали бы об их сговоре, а также найти себе алиби. Но кража удалась. Однако, скрыться от правосудия им не удалось. Согласно уголовному кодексу это преступление «оценили» как тайное хищение имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере. Преступная схема была раскрыта, все участники арестованы. Накануне воры услышали приговор суда.

Руководитель группы отправится в колонию общего режима, его срок – 6,5 лет. Бывшего сотрудника приговорили к пяти годам лишения свободы. Третий соучастник получил три года колонии. Еще один также лишился свободы на три года с присоединением неотбытого дополнительного наказания по приговору 2020 года в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год 5 месяцев 12 дней. Пятого подельника приговорили к условному сроку на три года с таким же по продолжительности испытательным сроком.

- Приговор пока не вступил в законную силу, - отметили в суде.

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