ЦБ предложил запретить майнинг. Что в этом случае изменится для Иркутска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как регулировать оборот криптовалют и майнинг? Для Иркутской области, ставшей столицей «добычи» биткоина на территории России из-за низкой цены на электроэнергию ( до сих пор она держится на минимальной отметке в областном центре – 1, 23, в пригородах 0, 861 рубля) это уже стало проблемой. Растет потребление электроэнергии, идет гигантская нагрузка на сети. При этом сами майнеры платят за свет по тарифам для населения. Каких только вариантов взять ситуацию под контроль не предлагалось. Накануне банк России предложил жесткий вариант регулирования рынка криптовалют. Ввести запреты на большинство операций с ними в России - майнинг, выпуск, обращение, обмен. Об этом сообщается в консультативном докладе банка по криптовалютам.

- В последний год в мире наблюдается стремительный рост рынка криптовалют. Доля платежных транзакций, приходящаяся на криптовалюты, ничтожно мала по сравнению с показателями для традиционных платежных систем, но благодаря анонимности денежные суррогаты активно используются для расчетов в рамках противоправной деятельности, - это только один из выводов ЦБ. - Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долларов в год. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей. Распространение криптовалют приводит к выводу сбережений граждан из финансового сектора и, как следствие, к снижению потенциального роста экономики, что уменьшает количество рабочих мест и потенциал роста доходов граждан.

Предложения по идее запрета криптовалюты будут обсуждаться до 1 марта. А что произойдет, если это все-таки случится?

-Ничего особенного не произойдет, - уверен известный иркутский майнер Юрий Дромашко. – Потому что вряд ли запретят. Такие предложения возникают время от времени и всегда заканчиваются ничем. Проще весь этот процесс легализовать, как это уже происходит в Америке. Примеру, ФРС США – на стороне майнеров. И наши рано или поздно поддержат. Имеет смысл определить оборудование как имущество, а самих криптовалютчиков – как предпринимателей. И большая часть вопросов будет решена. А сейчас в этот бизнес вовлечено огромное количество добропорядочных людей – только в Иркутской области добывается 10% всей крипты. Так или иначе, по нашим оценкам, в этом занято 5% населения региона.

К слову, именно с таким предложением – считать майнеров предпринимателями – выступают многие. Достаточно сказать, что именно из-за них в 2021 году на 159% выросло энергопотребление среди населения Иркутской области. Это — гигантская нагрузка на сети. В судах региона находятся дела более чем на 60 млн. рублей – все из-за того, что добывали крипту, пользуясь тарифами для населения. Постепенно всех их переведут на коммерческие рельсы.

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