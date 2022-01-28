Театры и поликлиники закрывают, автобусные рейсы отменяют: новые ограничения из-за коронавируса появились в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за скачка заболеваемости на вынужденный карантин решил уйти музыкальный театр им. Н.М. Загурского. Отменены спектакли с 28 января по 10 февраля. Все они перенесены на март с сохранением мест для зрителей, которые уже успели приобрести билеты. Новые даты в театре пообещали сообщить позднее на официальном сайте и в соцсетях.

А в Шелехове с 31 января по 13 февраля закрыли на карантин детскую поликлинику. К стоматологу и узким специалистам на эти даты теперь точно не записаться. Принимать в поликлинике будут только экстренных больных.

Ограничения введены и в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Там ограничили плановый прием пациентов в несколько отделений. Их перепрофилировали под больных коронавирусом и под пациентов с ОРВИ и пневмониями.

КСТАТИ

В Ангарске отменяют несколько автобусных рейсов из-за пандемии

В Ангарске, тем временем, сократить количество рейсов автобусов вынуждены некоторые перевозчики. Как объяснили «Комсомолке», причина – резкий рост числа заболеваемости среди водителей. Из-за этого с 26 января отменены по одному рейсу на трех маршрутах. До какого времени продлятся ограничения, пока неизвестно.

КОНКРЕТНО

О каких маршрутах речь

- Маршрут №102 Ангарск-Мегет

В будние дни отменен рейс на 10.30 от автостанции до Мегета и на 11.35 обратно.

В выходные дни отменен рейс на 09.20 от автостанции и на 10.30 обратно.

- Маршрут №1 парк Строителей - микрорайон Цементный

Отменен рейс на 21.50 от парка Строителей.

- Маршрут №5 Автостанция - микрорайон Юго-Восточный

Отменен рейс на 20.50 от автостанции.

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