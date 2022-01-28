У меня и младшего сына омикрон, у старшего-дельта: перенесшая коронавирус иркутянка рассказала о странностях нового штамма

Переболевшая омикроном иркутянка назвала главные странности нового штамма Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области подскочила до исторического максимума: в день прибавляется по 800+ новых зараженных. А ведь данные только официальные. Многие, как известно, с признаками простуды к врачам не обращаются, предпочитая несколько дней отлежаться дома. Пошел в наступление в Приангарье и новый штамм «омикрон». Пока врачи говорят, что новый вид ковида хоть и заразен намного сильнее, зато переносится легче. В больницы, уверяют медики, с «омикроном» почти не попадают.

Иркутянка Дарья (имя изменено по просьбе собеседницы – прим. Ред.) и ее младший ребенок стали первыми жителями Приангарья, у которых диагностировали «омикрон». Произошло это в новогодние праздники, когда мать с двумя детьми вернулась из Новосибирска, куда приехали погостить к родственникам в каникулы.

- Я работаю в правоохранительных органах, поэтому обязана была сдать тест по прилету, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Дарья. – В первый день сдала мазок в платной клинике, чувствовала себя хорошо. А на следующий день у меня сильно заболела голова, думала давление. Однако вскоре поднялась температура до 37,8, появилась слабость, а аппетит, наоборот, пропал. И тут я получила результаты теста на ковид – положительный.

Дарья признается, что симптомы у нее держались всего сутки. На второй день она уже ощущала себя абсолютно здоровым человеком, даже не верила, что у нее COVID-19. Но через два дня заболел младший 6-летний ребенок.

- Вот он перенес хуже, - продолжает Дарья. – У сына температура три дня поднималась до 38-40, и это единственный симптом, других не было. Сдали тест – тоже подтвердился коронавирус. Только младший пошел на поправку, как заболел старший.

Почувствовав себя лучше, семья в полном составе сидела дома. Мать с детьми уже готовились к повторному тесту, как на десятый день самоизоляции у Дарьи раздался звонок из больницы.

- Врачи сказали, что у меня и у младшего сына подтвердился не просто коронавирус, а штамм «омикрон», а у старшего «дельта» - говорит Дарья. – Сказали срочно ложиться с детьми в инфекционку. Пришлось. Хотя чувствовали себя уже прекрасно. В стационаре продержали неделю. Пять дней мне давали противовоспалительное, ставили уколы, детям препараты не применяли. Плюс сдали разные анализы, все показатели оказались в порядке.

Повторный ПЦР-тест у Дарьи взяли на 16 день болезни, у детей на 17. Результаты оказались отрицательными, семья вернулась домой.

Дарья считает, что перенести «омикрон» в легкой форме ей помог полный курс вакцинации.

- В Новосибирске, где мы только не были с детьми, - говорит Дарья. – Ходили в аквапарк, в зоопарк, в театр, в музей, в детские игровые комнаты в торговые центры. Заразиться могли, где угодно. «Омикрон» и правда переносится легче. В прошлом году муж болел другим штаммом и перенес гораздо тяжелее. К тому же, ковид держался в организме целых полтора месяца.

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