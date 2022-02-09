Тест на омикрон в Иркутске 2022: где сдать ПЦР для больничного платно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Где сдать тест на омикрон в Иркутске 2022 ? Этот вопрос именно сейчас стал особенно актуален, когда разрешили дистанционно открывать больничные листы, вообще не появляясь в поликлинике, если нет серьезных симптомов ( плюсов тут много, и самый главный - не стоять часами в очереди в больнице, когда из носа течет и голова раскалывается - авт.). Более того, сдать ПЦР можно и в частной клинике, анализ поступит на госуслуги и в лечебное учреждение, и будет учтен. С вами свяжутся.

Тест на омикрон в Иркутске 2022: что важно

Что нужно знать перед сдачей теста

- Откажитесь от еды и питья на 3-4 часа. Иначе тест может быть ложным.

- По этой же причине не используйте спреи и капли для носа и зубную пасту. Они могут содержать антисептики.

-Возьмите с собой паспорт, СНИЛС. Это необходимо для передачи данных о заболевании.

Конечно, мы помним, и неоднократно об этом сообщалось, что, во-первых, выяснять, омикрон у вас или дельта - совершенно необязательно. В регионе сейчас бушует именно омикрон, не зря Приангарье на 39 месте по распространению вируса в стране ( Москва - на 34-ом). И это детализированное знание о штамме вируса, как уже объяснял главный инфекционист региона Владимир Хабудаев, мало что дает. Лечат инфекцию все равно по одной схеме, а если нет тяжелых симптомов и протекает оно как ОРВИ, через неделю выписывают - тоже дистанционно и без обязательного повторного теста. И тем не менее.

Обратите также внимание, что клиники часто предлагают экспресс-тесты. И тут надо всегда уточнять, выполняются они методом ПЦР или ИФА, будут ли внесены данные на Госуслуги и в больницу. Это важно, ведь вам нужен ПЦР для больничного в Иркутске.

Тест на омикрон в Иркутске 2022: где сдать ПЦР

Лаборатории, где проводят ПЦР-тестирование

Иркутский диагностический центр

Стоимость услуги – 1940 рублей.

Срок – на следующий день. Результат автоматически на Госуслугах.

Запись: Обязательна. На сайте или по телефону 8 (3952) 50-50-55.

Особенности: только безналичная оплата. Разделения по штаммам нет.

Адрес: Байкальская, 191

Центр СПИД

Стоимость услуги – 1700 рублей.

Срок –на следующий день. Результат автоматически на Госуслугах.

Запись: не требуется

Особенности: Есть живая очередь. Разделения по штаммам нет.

Адрес: ул. Спартаковская, 11, центральный вход.

«РЖД-Медицина»

Стоимость услуги – 2890 рублей.

Срок – на следующий день

Запись: не нужна. Уточнения 8 (3952) 503-555

Особенности: Есть живая очередь.Разделения по штаммам нет.

Адреса: ул. Пушкина, 8а

«Инвитро»

Стоимость услуги – 1890 рублей.

Срок – до двух дней

Запись: на сайте. Уточнения: 8 (800) 234-40-50

Особенности: Можно сдать «самотест». При самостоятельном сборе биоматериала ( проинструктируют) стоимость ниже – 1592 рубля. Разделения по штаммам нет.

Адреса: клиники в разных микрорайонах, выбирайте на сайте

«Хеликс»

Стоимость услуги – 1590-1890 рублей.

Срок – трое суток.

Запись: на сайте или по телефону 8 (3952) 79-92-13.

Особенности: определяют штамм коронавируса ( это дороже)

Адреса: ул. Гоголя, 2

«Юнилаб»

Стоимость услуги – 2090 рублей.

Срок – на следующий день .

Запись: лаборатории работают как по записи, так и без нее. Уточнить: на сайте или по тел. 8 (3952) 288-688

Особенности: определяют штамм коронавируса

Адреса: лаборатории в разных микрорайонах, выбирайте на сайте

Центр инновационной медицины

Стоимость услуги – 1900 рублей.

Срок – на следующий день .

Запись: на сайте или по тел. 8 (3952) 25-89-72

Особенности: не берут тесты у пациентов с симптомами ОРВИ. Разделения по штаммам нет.

Адрес: ул. Тимирязева, 16

Областной кожно-венерологический диспансер

Стоимость услуги – 2000 рублей.

Срок – в этот же день .

Запись: не нужна, уточнения по тел. 8 (3952) 24-30-04

Особенности: тесты берут с 8 до 13 часов в будни и в субботу. Разделения по штаммам нет.

Адрес: пер.Гусарова, 2

Отмечаем, что данные приводятся на 8-9 февраля 2022 года, впоследствии могут быть изменения.