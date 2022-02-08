Новые правила оформления больничного по коронавирусу. Иркутские врачи объяснили все. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые правила оформления больничного листа введены в стране. Жители Иркутска прочитали их и удивились - теперь на работу могут выписывать дистанционно. И за самим листком нетрудоспособности не надо приходить. О том, как система работает в Иркутске и регионе, в прямом эфире рассказали эксперты - исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина.

Сначала цифры. Больше 4 тысяч заразившихся в больницах. Более 2700 новых диагнозов за сутки на 8 февраля. И не надо обольщаться, болеют все по-разному, от 220 до 230 случаев, по данным врачей, относятся тяжелым и крайне тяжелым. Как и при любой болезни, многое зависит от возраста и сопутствующих заболеваний. Очень много амбулаторных пациентов. Для них и работают новые правила оформления больничного по коронавирусу в Иркутске.

Повторный тест на коронавирус не нужен

- Люди, болеющие не менее 7 дней, теперь не должны обязательно сдавать тест на COVID, - объясняет Наталья Поталицина. - Спустя неделю без повторного тестирования при хорошем самочувствии пациент выписывается. Причем для этого приходить в поликлинику не надо, все происходит дистанционно. Более того, нет необходимости появляться в медучреждении и для того, чтобы оформить листок нетрудоспособности, если положительный тест ПЦР у вас уже есть.

Как это происходит?

-Все данные пациентов с положительным тестом лаборатории выгружают на портал Госуслуг, они поступают и в медицинскую организацию, - объясняет исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова. - Врачи связываются с заболевшим по телефону и открывают на основании теста больничный лист. Они выясняют, как самочувствие заразившегося раз в двое суток. На основании этого аудиоконтроля принимается решение о том, есть ли необходимость визита врача. В том случае, если стало хуже, человек сам звонит на горячую линию. И тогда уже подход персональный - по ситуации. Если же течение болезни проходит по типу ОРВИ, через неделю листок нетрудоспособности закрывается. Повторный тест сдавать не нужно. И приходить не нужно.

Отдельно специалисты отмечают, что это правило о дистанционном открытии ( если есть подтверждение в виде ПЦР, в том числе сданного платным образом) и закрытии больничных касается только пациентов с коронавирусной инфекцией. При всех других заболеваниях подход обычный.

Уже можно обойтись и без приема у врача. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больничные оформляют дистанционно

- Бумажный вариант больничного выходит из оборота, а ваш руководитель получит листок нетрудоспособности в электронном варианте, как и Фонд соцстраха, который его оплачивает, - поясняет Анна Данилова. - Если же вам понадобился номер документа, не ищите его на Госуслугах. Можно после выздоровления обратиться к страховщикам или в свою бухгалтерию.

Безусловно, медики напоминают, что, если вы почувствовали ухудшение - вызывайте врача, вы не будете оставлены дома без помощи. Да, дозвониться в поликлинику трудно, но нужно. В крайнем случае на номер 122, и там помогут решить все вопросы. Можно, безусловно, и прийти на прием. Что касается QR - кода, то и при дистанционной выписке он автоматически появится на Госуслугах - сразу же после положительного теста формируется сертификат переболевшего.

Что еще важно знать о новых правилах оформления больничного по коронавирусу? Если вам надо продлить документ, то тут визит к доктору уже обязателен. Если вы хотите появиться на работе раньше, чем завершилась неделя, отведенная на борьбу с инфекцией, придется сдать тест - и не раньше, чем через три дня. Если у вас листок нетрудоспособности был заведен несколько дней назад и неделя истекает, а вы чувствуете себя хорошо - его закроют после звонка вам.

КСТАТИ

Контактным больничный не нужен

Что говорят новые правила оформления больничного по коронавирусу насчет контактных? Тут все просто, как при любом ОРВИ и гриппе. Домашняя изоляция заболевшего, маски, дистанция, отдельные кружки, дезинфекция. А вот его родные живут обычной жизнью, если, конечно, они тоже не заразились.

В школах и детских садах - правила, которые актуальны со времен СССР. Если отсутствуют более 20% заболевших - удаленка в классе, если в школе - то на дистант переводят целиком учебное заведение.