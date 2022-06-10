Сибиряк потерял целое состояние, сняв проститутку Николь за 3 тысячи рублей

Обманутый усольчанин пишет заявление в полиции. Справа на фото та самая эффектная брюнетка Николь, которая вскружила голову мужчине. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Большой, но не самой чистой любви захотелось на днях 44-летнему безработному из Усолья-Сибирского. Одинокий сибиряк, соскучившись по женскому теплу, решил воспользоваться услугами представительницы самой древней профессии. Ну, чтобы не тратить время на ухаживания и свидания. Для поиска дамы легкого поведения он зашел на сайт интим-услуг и выбрал себе самую шикарную девушку из категории VIP. Там его взгляд привлекла жгучая брюнетка примерно с 3-м размером груди по имени Николь. На фото она делала селфи в откровенном наряде. А за свои услуги жрица любви просила вполне доступные 3 тысячи рублей в час.

Усольчанин позвонил по номеру и даже не обратил внимания, что код оператора на нем был вовсе не из Иркутской области. Ответил ему не приятный женский голос Николь, как он ждал, а грубый мужской бас. Как оказалось, трубку взял администратор интим-сайта, который сразу начал требовать с клиента перевести залог в 12.750 рублей. Нет, услуги Николь не подорожали. Эти деньги якобы должны были послужить депозитом и вскоре вернуться клиенту. Усольчанин перевел. После этого, администратор попросил отправить еще 12.750 рублей за адекватность клиента. Вполне резонная просьба, к слову. Мужчина, мечтая о Николь, отправил эту сумму еще раз. Но голос брюнетки вновь не услышал. Вместо этого, администратор потребовал еще 12.750 за другие риски. Получив деньги, усольчанину сообщили, что проститутка приедет к нему через час.

Подготовив полный набор джентльмена, визита красотки клиент так и не дождался. Пришлось вновь вести неприятные переговоры с представителем публичного дома.

- Извините, у нас на сайте произошел сбой, - ответил администратор. – Если хотите вернуть деньги, назовите пароль от личного кабинета своего банка.

Возбужденный, правда, теперь уже от злости заказчик не поверил и отказался называть пароль. Чем вызвал гнев сотрудника интим-сайта.

Переписка якобы с администратором публичного дома. На самом деле это был мошенник. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Мои пацаны уже следят за тобой, - перешел в атаку администратор. – Будешь у нас в багажнике кататься, а потом в подвале сидеть. Даю тебе 10 минут, чтобы решить вопрос мирно.

От испуга усольчанин забыл и про красотку Николь. Он все же назвал пароль, и выполнил операции в своем личном кабинете, которые ему сказали. Вскоре с его счета списали все накопления. В общей сложности потерянная ночь любви обошлась ему более чем в 350 тысяч рублей. Распрощавшись с мечтой о Николь, мужчина провел вечер не в постели с дамой, а в кабинете местного отдела МВД, где писал заявление и рассказывал о своей душевной боли.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Напоминаем жителям Приангарья, что мошенники используют подставные объявления о встречах за деньги. Призываем быть бдительными при любых просьбах перевести задаток за какие-либо услуги или при покупке товаров по объявлениям.

Про подобные случаи «Комсомолка» уже рассказывала. Так, в октябре 2020 года на такую же удочку аферистов попал 22-летний одинокий электромонтер из Усть-Кута. Любовь за деньги обошлась ему в 80 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Электромонтер заказал проститутку за 80 тысяч рублей, но остался без ночи любви и денег (Подробности)

«Поедем в Дубай, но сначала заложи свою квартиру»: исповедь пенсионерки, которую во флиртограме обманул «американский врач» (Подробности)

«А ты не летчик…»: исповедь сибирячки, которую обманул на 700 тысяч рублей в соцсетях лжепилот из Майами (Подробности)