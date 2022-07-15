В одиночку уничтожил врага и расчистил переправу: десантник из Бурятии Чингис Цыдыпов совершил подвиг на Украине

В одиночку уничтожил врага и расчистил переправу: десантник из Бурятии совершил подвиг на Украине. Фото: Александр КОЦ, Минобороны РФ.

В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военных во время спецоперации по защите Донбасса. Очередным героем стал десантник из Бурятии Чингис Цыдыпов. Перед группой, в которую входил младший сержант Цыдыпов поставили задачу взять под контроль мост через реку, чтобы по нему можно было перебросить войска вглубь обороны противника.

- На подступах к переправе Чингис Цыдыпов заметил вражеский грузовик с двумя установленными комплексами ПЗРК «Игла» в кузове, - рассказывают в Минобороны России. – После этого командир приказал Чингису атаковать противника. Младший сержант скрытно подобрался к автомобилю, и точным огнем из подствольного гранатомета уничтожил вражескую боевую единицу. Затем в составе группы организовал засаду на группу приближающихся националистов и огнем из своего оружия уничтожил четырех боевиков.

Благодаря смелости и решительности Чингиса Цыдыпова группа успешно выполнила задачу и взяла под контроль мост. Противник же потеряв в бою 2 танка более 10 человек личного состава, вынужден был отступить.

Напомним, на днях в Бурятию вернулся земляк и однофамилец Чингиса Цыдыпова Герой России Балдан Цыдыпов. В аэропорту 23-летнего офицера, который спас 150 сослуживцев встречали с почестями. Подробнее о его подвиге, читайте ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ваши молитвы дали мне силы: в Бурятии встретили Героя России Балдана Цыдыпова, спасшего 150 сослуживцев (Подробности)

Спасший на Украине 150 сослуживцев лейтенант из Бурятии Балдан Цыдыпов рассказал о своем подвиге: Отстреливался до потери сознания (Подробности)

Герой России из Бурятии Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, получит новую должность (Подробности)