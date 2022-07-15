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Происшествия15 июля 2022 8:16

Сотрудники ФСБ вычислили жителя Иркутска, раскрывшего государственную тайну

За передачу секретной информации его осудили на один год условно
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Сотрудники ФСБ вычислили жителя Иркутска, раскрывшего государственную тайну

Сотрудники ФСБ вычислили жителя Иркутска, раскрывшего государственную тайну

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске сотрудники УФСБ вычислили работника геодезического предприятия, который раскрыл государственную тайну своему коллеге. При этом, у того не было допуска к секретной информации. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны». На днях он услышал приговор суда.

- Его приговорили к 1 году лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

В УФСБ напоминают, что в 2021 году за раскрытие гостайны также был осужден другой сотрудник геодезической отрасли.

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