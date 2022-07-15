Сотрудники ФСБ вычислили жителя Иркутска, раскрывшего государственную тайну Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске сотрудники УФСБ вычислили работника геодезического предприятия, который раскрыл государственную тайну своему коллеге. При этом, у того не было допуска к секретной информации. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны». На днях он услышал приговор суда.

- Его приговорили к 1 году лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

В УФСБ напоминают, что в 2021 году за раскрытие гостайны также был осужден другой сотрудник геодезической отрасли.

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