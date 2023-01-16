Universal Pictures проиграл в суде 2,9 млн иркутскому кинотеатру за сорванный показ «Бэтмэна» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Ура! Победа снова за нами!», - делятся радостью в соцсетях представители одного из иркутских кинотеатров New Cinema. 16 января Арбитражный апелляционный суд Москвы поставил точку в разбирательствах между Universal Pictures и кинопрокатчиком, который потребовал голливудскую студию возместить их убытки из-за срыва премьеры «Бэтмэна» с Робертом Паттинсоном в главной роли. После начала спецоперации на Украине американская компания отменила показ фильмов в России. Под ограничения попал и блокбастер, выход которого на большие экраны особенно ждали фанаты. Руководство New Cinema оценило упущенную выгоду в 2,9 миллиона рублей. В октябре служители Фемиды встали на сторону сибиряков.

- Мы одержали победу сразу же на первом заседании, и честно говоря, нисколько в этом не сомневались, - рассказывал корреспонденту «КП-Иркутск» управляющий иркутского кинотеатра New Cinema Егор Иваненко. – Все доводы и факты нарушения договорных отношений были на лицо. У нас были проданы билеты, мы представили статистику и показатели. Сторона ответчика, по результатам своей независимой экспертизы, рассчитали другую сумму. В три раза меньше, чем мы запросили в иске. Но победа оказалась на нашей стороне!

Однако Universal Pictures решила взять реванш. Представители иркутского кинотеатра вылетели в столицу для участия в очередном судебном заседании. Как итог: американскую кинокомпанию все же обязали выплатить сибирякам почти 3 миллиона рублей.

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