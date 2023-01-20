«Требовала привести министра иностранных дел СССР»: буйная пенсионерка избила четырех полицейских в Бурятии

Буйная пенсионерка избила четырех полицейских в Бурятии Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Бурятии на скамье подсудимых окажется пенсионерка, которую обвиняют в избиении полицейских. В одну из дежурных частей Улан-Удэ пожилая женщина пришла 11 ноября прошлого года. Она тут же привлекла внимание правоохранителей, начав выкрикивать оскорбления людям в форме. При этом, ничего конфликта не предвещало. Успокоить агрессивную сибирячку попытался начальник дежурной части. Он хотел узнать, что могло вывести ее из себя, но и в его адрес посыпалась лишь ругань. Не усмирили пенсионерку и предупреждения о наказании, которое грозит за подобное поведение.

- После этого при составлении административного протокола она нанесла троим сотрудникам, среди которых находилась и молодая девушка, участвовавшая в личном досмотре, множество ударов ногами по нижним конечностям, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. - Спустя некоторое время в ходе дальнейших процессуальных действий по административному делу обвиняемая, продолжая вести себя агрессивно и неадекватно, повторно нанесла удары ногами четырем полицейским.

Громкий скандал засняли камеры видеонаблюдения.

Несмотря на то, что удары пенсионерки не навредили здоровью правоохранителей, ее поступок помешал им выполнять свою работу. Против женщины завели уголовные дела по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Однако подозреваемая пыталась скрыться от следствия. Из-за чего ее поместили под домашний арест. Более того, уланудэнка требует, чтобы для нее вызвали министра иностранных дел СССР. Обвиняемая заявила, что не верит в существование Российской Федерации, не признает действующую власть и использует советский паспорт. Часть организаций этого радикального движения признаны экстремистскими.

- Производство следственных действий по уголовному делу уже завершено, так как собрана полная доказательственная база, - отмечают в республиканском Следкоме.

Вскоре материалы дела передадут в суд.

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