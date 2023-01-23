Отключения света, отмена междугородных автобусов: как Иркутск переживает аномальные морозы в -46 градусов

Иркутск пережил самую холодную ночь с начала 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ну и приморозило в нашем городе! Аномальные морозы нагрянули в регион накануне и в понедельник утром с полной уверенностью можно сказать, что областной центр пережил самую морозную ночь с начала 2023 года. Столбики уличных термометров в 8 утра показывали -46 градусов. Спасатели предупреждают, что в таких условиях легко получить обморожение и просят сибиряков одеваться по погоде и по возможности отказаться от дальних поездок.

Отключения электричества

Сразу в нескольких населенных пунктах Иркутского района этой ночью и под утро произошли аварийные отключения электричества. Сначала в 03.17 свет пропал в домах деревнях Галки и Мишонокова. Специалисты говорят, что электричества нет в зданиях на улицах Первомайская, Луговая и в переулке Малый в деревне Галки. В деревни Мишонокова под отключение попала только улица Подгорная. Свет там обещают дать в 11.00.

К 12.00 обещают вернуть электроснабжение в селе Никольск. Отключение там произошло в половине восьмого утра. Света нет на трех улицах - Октябрьская, Чапаевская, Ульяновых.

В начале девятого утра свет пропал в нескольких садоводствах на Байкальском тракте. Аварийное отключение зарегистрировано в ДНТ Уладово, ДНП Жемчужина. Специалисты уже сообщают ориентировочное время устранения неполадок – 12.00.

Дети не пошли утром в школу

При температуре ниже -40 градусов в школы могут не ходить даже старшеклассники. Ученикам с 5 по 8 класс разрешается пропустить уроки в -35. Школьники с 1 по 4 класс на занятия могут не идти, когда за окном -30. Большинство родителей воспользовались этой возможностью. Стоит отметить, что именно родители решают вести ли ребенка в мороз в общеобразовательные учреждения. Все школы города открыты, учителя на месте. Если дети все же пришли, уроки будут проведены.

Кстати, многие школы заранее сориентировались: отметили очные занятия и разослали ученикам домашнее задания. Где-то заменили уроки дистанционным обучением.

Градусник в Хомутово

Отмена рейсов в другие города

Аэропорт в Иркутске работает в обычном режиме – самолеты прибывают и улетают без задержек, чего не скажешь про наземный транспорт. Машины не выдерживают таких температур, поэтому в регионе было принято решение отменить ряд междугородних автобусных рейсов. Всего транспорт не вышел на шесть маршрутов в такие города как Усть-Кут, Тайшет, Рудногорск, Железногорск-Илимский, Усть-Уду и Жигалово.

Для тех же, кто решил ехать своим ходом на трассах установили мобильные пункты обогрева. Обратиться туда могут водители, чьи машины вышли строя. Там можно получить помощь и согреться.

Введен режим повышенной готовности

В регионе введен режим повышенной готовности в Иркутске и регионе. Это значит, что все оперативные и ресурсоснабжающие организации должны оперативно реагировать на любые внештатные ситуации.

- Все городские службы перевели в режим повышенной готовности, - рассказали в мэрии Иркутска. - Сформировали дополнительные бригады, чтобы существенно сократить время реагирования.

В Приангарье режим повышенной готовности продлится до 25 января.

Ангарский район

Днем потеплеет до -28

Самую морозную ночь пережили и хорошо. Дальше с каждым днем будет становиться только теплее, причем настолько, что аномальные морозы сменит аномальное тепло. Уже на этой неделе в городе ожидается до -6 градусов – подробности здесь.

Сегодня же в Иркутске днем синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают -26…-28, ветер до 3-8 м/с, переменная облачность и без осадков. Уже в ночь на вторник в областном центре всего-то (после -46) -27 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08