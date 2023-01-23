Летевший в Ташкент самолет экстренно вернулся в Иркутск из-за неубранного шасси Фото: Иван ВИСЛОВ

Транспортные следователи начали проверку из-за возвращения в аэропорт вылета самолета, выполнявшего рейс «Иркутск-Ташкент». Это произошло накануне, вечером 22 января. Около 23:00 по иркутскому времени Sukhoi Superjet – 100 направился в столицу Узбекистана, но в воздухе у него не убрались стойки шасси. Командир воздушного судна принял решение экстренно приземлиться в аэропорту Иркутска.

- Посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе 6 человек и находящиеся на борту 87 пассажиров, из них 2 детей, не пострадали, - отметили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Sukhoi Superjet – 100 также не получил повреждений. Пассажиры указанного рейса вскоре отправились до пункта назначения резервным самолетом.

Правоохранителям предстоит выяснить, были ли нарушены правила безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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