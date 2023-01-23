Названа причина, почему рождаемость в Иркутской области стала самой низкой за 11 лет

Такого низкого показателя рождаемости в столице Восточной Сибири не было уже 11 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники ЗАГС Иркутской области подсчитали, сколько младенцев появилось на свет за 2022 год. Цифры оказались мягко говоря шокирующими: такого низкого показателя в столице Восточной Сибири не было уже 11 лет. В прошлом году врачи помогли появиться на свет 24 753 ребенку. Для сравнения: в 2021 году акушеры приняли 26 264 малыша. Совершенно другой была ситуация 12 лет назад. В 2011 году орган выдал 37 506 свидетельств о рождении. Цифры неумолимо снижаются, это факт. Но что стало причиной такого резкого спада рождаемости?

Эксперты спешат успокоить. На самом деле, это вполне ожидаемый и естественный процесс.

- Дело в том, что на пике детородного возраста сейчас находится поколение, родившееся в 90-е годы. Так называемое поколение «демографической ямы», - поясняет социолог и политолог Сергей Шмидт. - Тогда были пиковые падения рождаемости. Сейчас этим людям 26-30 лет. И поскольку их мало, то и рождаемость тоже соответственно уменьшается.

Сергей Шмидт подчеркивает, что политическая и социально-экономическая ситуация никак бы не повлияла на рождаемость. Показатели остались бы точно такими же.

- Картина развивается по синусоиде, - рассказывает главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова, - Количество женщин репродуктивного возраста гораздо ниже, чем было пять-десять лет назад. Паниковать совершенно не нужно, надо просто спокойнее к этому относиться. И я также хочу отметить, что природа довольно умна, и она компенсирует недостаток рождения появлением двойняшек и тройняшек.

Ирина Ежова также рассказала, что средний возраст рождения первенца у женщин увеличился. Если еще 20 лет назад в роддом «за первым» ребенком шли девушки в возрасте 18-21 года, то сейчас впервые мамами становятся в 24-28 лет.

- Число тех, кто впервые становятся мамами и тех, что уже во второй, третий раз примерно одинаковое. Достаточно много стало тех, кто рожает второй и третий раз, - рассказывает Ирина Ежова. – Много приходит и женщин после сорока лет. У кого-то это первая беременность, у кого-то уже нет. Вообще репродуктивный возраст у нас считается до 49 лет.

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