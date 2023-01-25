Огурцы, помидоры и капуста выросли в цене в Иркутской области за декабрь 2022 года

Зато по сравнению с декабрем 2021 года подешевела картошка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области за месяц подорожали некоторые продукты. Теперь придется больше потратить на овощи. Так, помидоры прибавили в цене на 12%, огурцы подорожали на 35% и белокочанная капуста на 9%. Об этом сообщили в Иркутскстате.

- На 0,9% выросли цены в Приангарье за декабрь, а годовая инфляция по сравнению с декабрем 2021 годом составила 14,7%, - сообщают в ведомстве. - Цены на продукты питания, алкоголь, непродовольственные товары, платные услуги выросли почти на сто процентов.

Также по сравнению с прошлым месяцем незначительно упали цены на свинину, сахар, овощи консервированные и маринованные, майонез, кетчуп, печенье, муку пшеничную, кофе натуральный растворимый и на овсяные хлопья «Геркулес». А вот если сравнивать средний чек на эти продукты с 2021 годом, то сахар подорожал на 12,2 рублей, а кофе и чай так вообще на целых 740 рублей и на 257 соответственно.

Не отстают в росте и некоторые крупы. Средняя цена риса за год выросла на 41%. Теперь его не купишь дешевле 101,3 рубля за килограмм. В этом плане рис поравнялся с гречкой, которая стоит сейчас 102,8 рубля. Зато за год подешевела картошка. Теперь ее можно купить на 18,5 рублей меньше, а капусту на 27 рублей.

Рыбка становится дорогим удовольствием. Ведь, соленая сельдь и копченые деликатесы подорожали на 3%, а рыба мороженая неразделанная на 2%. Однако, охлажденная и мороженая лососевых пород подешевела на 4%.

Что касается алкоголя, то коньяк в Иркутске подорожал на 2%, а вот отечественные игристые вина упали в цене на 3%.

КСТАТИ

Услуги тоже стали дороже

- чтобы оставить своих больных родных под присмотром обойдется жителям области в круглую копеечку Ведь, услуги сиделки подорожали на 7%.

- повысились цены на коммунальные услуги - 9%,

- оплата за проживание в студенческом общежитии - 3%.

- и кто бы мог подумать, но упали в цене номера в гостиницах на целых на 14%.

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