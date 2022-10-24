Землетрясение в Иркутской области зарегистрировали сейсмологи РАН Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские сейсмологи снова зарегистрировали землетрясение в Иркутской области. Эпицентр толчков находился в акватории озера Байкал. Ощутимыми колебания земной коры были в Порту Байкал и в поселке Листвянка. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Иркутской области

- Координаты землетрясения в Иркутской области - 51.77 с.ш. 104.75 в.д., - говорят сейсмологи. – Энергетический класс оценен нами – он 9.5. Интенсивность землетрясения составила в Порту Байкал 4 балла, в Листвянке – 3 балла. Сейсмособытие произошло 23 октября в 08.43 по иркутскому времени.

Это не отголосок последнего напугавшего жителей Иркутска землетрясения, нет. Эпицентр тех толчков находился в 17-19 километрах от поселка Большое Голоустное на Байкале. Напомним, утром 14 октября в акватории Байкала произошло сильно землетрясение. В эпицентре было 7.9 баллов, до Иркутска «добрались» в 08.53 все пять баллов. Землетрясение 14 октября ощущалось не только в Иркутской области, но и в Республике Бурятия. Кстати, специалисты уже озвучили причины сильных толчков.

Эпицентр нового землетрясения в Иркутской области. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

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