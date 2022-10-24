Список погибших при крушении самолета СУ -30 в Иркутске: «Вы останетесь в небе, летчики».

Вечером 23 октября при летных испытаниях в Иркутске потерпел крушение военный самолет. Он упал на двухэтажный дом и только чудом совпало, что в этот момент жильцов там не было. Рядом – пятиэтажка, детская площадка с кучей ребятишек. Жертв могло быть много, повезло чудом. Сегодня опубликован список погибших при крушении самолета СУ -30 в Иркутске 23 октября 2022 года. В нем две фамилии летчиков-испытателей.

Список погибших при крушении самолета СУ -30 в Иркутске 23 октября 2022 года

-Погибли два опытных летчика – Максим Вячеславович Конюшин и Виктор Викторович Крюков, - сообщили в пресс-службе авиазавода.

У каждого из них за плечами было много успешных вылетов. Максим Конюшин – профессиональный летчик-испытатель, который участвовал в испытаниях более 30 моделей самолетов. Служил в Ахтубинске. Потом прилетел в Иркутск и 10 лет назад сел в кабину новенького СУ-30 в Иркутске, участвовал в испытаниях. Потом проверял и доставлял их в части. Часто бывал на авиазаводе и в 2015 году стал летчиком – испытателем. В последний раз он поднялся в воздух на СУ-30, который передавали армии.

Вместе с ним навсегда остался в небе Виктор Крюков – опытный летчик военной приемки, который прилетел в Иркутск, чтобы забрать этот СУ-30 и перегнать его в войска.

Список погибших при крушении самолета СУ -30 в Иркутске 23 октября 2022 года состоит из двух строчек. За этими строчками – судьбы двух профессионалов, опытных летчиков, разбившихся при крушении истребителя. Катапультироваться по какой-то причине они не смогли. Следователям предстоит ответит на все вопросы об этой катастрофе, на месте продолжают работу эксперты СК.

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