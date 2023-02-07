17 раз ударил жертву ножом. Убийца пытался запутать следователей, но все равно оказался за решеткой

Мужчину нашли жестоко убитым в собственной квартире в Братске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жестоко убитого мужчину нашли в его квартире на бульваре Космонавтов в городе Братске осенью прошлого года. При осмотре тела было насчитано 17 ранений, оставшихся после удара ножом. Душегуб несколько раз вонзил лезвие в грудь и живот жертвы, из-за чего тот скончался на месте. Примечательным было то, что на месте преступления не было крови. Неизвестный замыл все следы и более того, стер отпечатки пальцев. Не нашли в квартире и дорогостоящих вещей.

Однако попытки запутать правоохранителей оказались безуспешными. Вскоре подозреваемый был задержан полицией и сотрудниками СК. 37-летний мужчина признался, что расправился со знакомым в порыве ярости. В ночь с 3 на 4 октября они вместе выпивали спиртное, но начали ссориться. Тогда гость схватил на кухне нож и зарезал обидчика. На следующее утро братчанин вернулся в злополучную квартиру, чтобы избавиться от улик. Суд признал его виновным сразу по двум статьям: «Убийство» и «Кража».

- C учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил ранее судимого мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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