Тихо завыла, услышав шаги. В Иркутске собака сутки лежала под завалами дома, на который упал самолет СУ-30

Пес не успел спастись и бедолагу завалило обломками. Фото: Telagram-канал мэра Иркутска Руслана Болотова

- Слышите, кто-то воет? Зовите спасателей! Кажется, здесь кто-то есть! - тихо произнес патрульный своим коллегам.

Полицейские несколько дней держали в оцеплении разрушенный дом в Ново-Ленино. Вряд ли кто-то из иркутян еще не слышал про трагедию, которая произошла по адресу переулок 2-ой Советский, 4. Воскресным вечером, 23 октября, здесь рухнул военный самолет СУ-30. Буквально за несколько секунд жизнь двух семей из этого дома перевернулась с ног на голову…

Главное, что они остались живы. После катастрофы одна из семей, Милешины, возвращались на пепелище - только забрать было нечего, среди вещей уцелела одна тумба. Но позже оказалось, что под завалами лежала собака их соседей!

Раньше, до ЧП, во дворе дома жили три пса. Двое из них, спасаясь от огня, в панике бросились наутек. Позже их обнаружили в нескольких метрах от места происшествия. А вот третьему псу повезло гораздо меньше. Он не успел спастись и бедолагу завалило обломками.

Хозяева, не обнаружив питомца ни на участке, ни в окрестностях, решили, что он либо сбежал, либо погиб на месте. А все это время (а это около суток!), их пушистый четвероногий друг был придавлен обломками здания и не мог сдвинуться с места. Неожиданная надежда на спасение появилась, когда собака услышала шаги проходившего человека. Пес тихо завыл.

Полицейские, дежурившие вокруг дома, тут же сказали об этом спасателям, которые работали на месте катастрофы. Совместными усилиями испуганную собаку вытащили из-под завалов. Трудно даже представить тот ужас, который она пережила за это время. И если бы не вовремя подоспевшая помощь, собака вряд ли бы вернулась к своим хозяевам.

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