Пил чай, пока дочь захлебывалась в ванной: в Забайкалье по вине отца погиб 8-месячный ребенок

Мужчина пытался реанимировать дочь, но безуспешно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24-летний житель Забайкалья получил условный срок за то, что его восьмимесячная дочь утонула в ванной во время купания.

Страшная трагедия произошла в октябре 2022 года в поселке Вершино-Дарасунский. В тот день мужчина решил искупать младенца и своего двухлетнего пасынка. Он наполнил ванную водой до уровня не менее 14 сантиметров и усадил в нее малышей. В какой-то момент отец вышел из комнаты, чтобы сходить на кухню и налить себе чаю. Дети на время остались без присмотра. Когда забайкалец вернулся, он увидел страшную картину: малышка находилась под водой без признаков жизни.

Мужчина пытался реанимировать дочь, вызвать скорую помощь. Но все оказалось тщетно. Ребенок умер. Отец девочки на суде полностью признал свою вину.

- Выступая в прениях сторон, адвокат подсудимого просил учесть положительные характеристики своего клиента, - рассказали в пресс-службе Тунгокоченского районного суда Забайкалья. – Правозащитник также отметил, что погибла родная дочь подсудимого, это его личное горе на всю жизнь, независимо от того, какое судом будет принято решение.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как «Причинение смерти по неосторожности». Ему был назначен 1 год лишения свободы условно.

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