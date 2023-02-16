Король против Князя. Филипп Киркоров перепел песню музыканта из Шелехова в эфире шоу «Конфетка»

Жора Князь пишет каверы на знаменитые песни. Фото: из личного архива героя публикации

Только представьте: вы написали песню, выложили ее в сеть, а уже через несколько недель популярная звезда российской эстрады исполняет ее перед зрителями на сцене, делая из нее суперхит. Считаете, что это невозможно? А зря!

Уже несколько дней иркутяне обсуждают юмористическое шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ, где никому неизвестные песни, выложенные в сеть, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают российские исполнители. Участие в последнем выпуске программы принял наш земляк, музыкант из Шелехова под псевдонимом Жора Князь. Его песню перепел никто иной как король эстрады… Филипп Киркоров!

- Вообще я пишу оригиналы песен. Просто беру современные композиции, которые «завирусились» в интернете или играют на радиостанциях и делаю из них так называемые «оригиналы». Что такое оригинал? Это то, как песня могла бы звучать, если бы она была записана в 90-е годы, – рассказывает Жора Князь. – Мне многое нравится из того, что звучало в те времена. На мой взгляд, в тех композициях было больше музыки и меньше коммерции. А сейчас все наоборот.

Каверы или пародии песен на популярных молодых исполнителей принесли шелеховчанину миллионы просмотров в интернете. Он даже получил народное звание «Лучше оригинала». А в ноябре прошлого года музыкант решил написать песню «Железная стрела», которая по своей подаче разительно отличается от всего остального контента, снял к ней комичный клип и выложил в интернет. Неожиданно через несколько недель с мужчиной связались продюсеры проекта «Конфетка» и предложили ему поучаствовать в проекте.

Пока что вопрос о передаче авторских прав на песню для Жоры Князя остается открытым. Фото: из личного архива героя публикации

- Меня заинтересовал формат шоу, и я согласился не раздумывая, - рассказывает Жора Князь. - Безусловно, у меня были предположения о том, кто может исполнить мою песню. У меня в голове вертелось несколько вариантов. Но когда попал на съемочную площадку, понял, что это абсолютно бессмысленно. Поэтому сосредоточился на общении с ведущими, членами жюри и на съемках.

Жора Князь признается, что, когда занавес поднялся, и он увидел Филиппа Киркорова. Это стало для него настоящим шоком. Король эстрады появился на сцене в ярком ампула в окружении танцоров. А исполнение песни превратилось в настоящее шоу.

- Мне очень понравилось, как Филипп Бедросович перепел мою песню – признается Жора Князь. – Хоть я не являюсь фанатом всего его творчества, но это получился настоящий хит! «Железная стрела» в новом исполнении чем-то была похожа на мотив знаменитой песни «Зайка моя». Ее оценила Клава Кока, которая была в жюри. Зрители пели вместе в унисон с Филиппом Бедросовичем. Получается, что Король перепел Князя! Это очень круто!

Филипп Киркоров в эфире заявил, что готов исполнять «Железную стрелу» и дальше. И, возможно, она войдет в программу его юбилейного тура по стране. Но пока что вопрос о передаче авторских прав для Жоры Князя остается открытым.

Новость о том, что в шоу принял участие житель Иркутской области, облетела все местные паблики. Но далеко не всем понравилась песня «Железная стрела».

- Было не мало хейта со стороны земляков. Якобы я опозорил город тем, что меня показали на всю страну сидящим на унитазе. Это их мнение. Все-таки «Конфетка» - это в первую очередь, юмористическое шоу, а уже потом музыкальное, - рассказывает Жора Князь. – Ну а по большей части получаю поддержку и обратную связь. Мне пишут знакомые, друзья, просто сибиряки. Меня поддержали родные и близкие. Что особенно приятно – старшее поколение, которое не воспринимает интернет. Для них телевизор – более значимая вещь, чем соцсети.

Сам музыкант признается, что участие в шоу не поменяло его жизнь. Сибиряк не проснулся знаменитым. Но участие в проекте, безусловно, сыграло большую роль в продвижении его творчества. Шесть лет назад музыкант переехал из Шелехова в Санкт-Петербург. Сибиряк влюбился в жительницу северной столицы, женился и обзавелся семьей. Но родной город не забывает, а мечтает приехать в Шелехов с концертом. Говоря о планах на будущее, Жора Князь признается, что хочет написать альбом, в котором бы он превзошел самого себя. Для него уже даже есть название – «Имба».

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