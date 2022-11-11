Воспитателей, которые избивали детей в школе-интернате, осудили в Иркутской области

Всех виновников уволили с работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году жителей Иркутской области возмутила история об избиении воспитанников интерната со стороны руководства учреждения. Трое подростков не побоялись и рассказали полиции о том, как с ними обращаются их воспитатели. Детей били кулаками по разным поводам: то они без разрешения ушли с территории учреждения, то просто "для ума-разуму". Правоохранительные органы сразу подключились к проверке и расследованию дела. Оказалось, что жертвами издевательств стали четверо детей.

- Задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медицинская сестра, - рассказывали в 2021 году в СК Иркутской области. - В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по таким статьям как "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

Расследование длилось достаточно долго. За это время опросили других ребят из интерната и сотрудников. Теперь Тайшетский городской суд вынес приговор тиранам, об этом рассказали в прокуратуре и СК Иркутской области.

Уже бывшему заместителю главы учреждения дали 4,9 лет условного срока с запретом на занятие педагогической деятельностью. Другие участники издевательств над детьми отделались годом исправительных работ и таким же испытательным сроком. Пока что приговор в силу не вступил, то есть обвиняемые могут подать апелляцию в надежде получить более мягкое наказание.

Ранее "КП-Иркутск" писала об отце, которые несколько лет назад похитил собственного сына и исчез вместе с ним. Их не могли найти ни родственники, ни друзья. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело об убийстве 4-летнего мальчика, когда неожиданно родственников заметили в клиниках Новосибирска. Отца ребенка объявили в федеральный розыск.

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