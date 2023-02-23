Купить нельзя построить: эксперты рассказали, как выгоднее обзавестись частным домом в Иркутске

Купить нельзя построить: что делать иркутянам, которые хотят обзавестись дачей Фото: Алиса ТИТКО

Время летит быстро и до летнего дачного сезона осталось совсем ничего. Возможно, среди вас есть те, кто задумался о покупке или строительстве своего дома. Казалось бы, здорово: шикарная природа, отсутствие соседей, которых слышно через "картонные" стены многоквартирных домов, сад, огород... Вот только цены-то кусаются.

Если вы решили не влезать в ипотеку, а усердно копить, то делать это придется еще долго. Например, по данным портала "Мир квартир", жителям Иркутской области понадобится пять лет и девять месяцев ради дома стоимостью 4,7 миллиона рублей. Правда, зарплата в месяц должна быть почти 66 тысяч рублей.

Отметим, что сейчас в Иркутской области через сайты объявлений продается около 8 тысяч домов. Цена вопроса - от 800 тысяч рублей и аж до 18 миллионов - в зависимости от площади дома и прилегающей к нему территории. Средняя цена - 3 миллиона рублей.

Интересно, что с такими сроками накоплений иркутяне еще и рекордсмены, причем в хорошем смысле этого слова. В среднем россиянину требуется восемь лет на то, чтобы накопить на собственный дом. Тяжелее всего приходится жителям республики Чечня, где средняя зарплата составляет 35 157 рублей в месяц, а стоимость дома – 10 244 129 рублей. Поэтому срок, за который житель республики накопит на отдельно стоящий коттедж, составляет 24,3 года.

Также в аутсайдерах оказались Дагестан (22,8 года), Ингушетия (22,1 года), Севастополь (21,9 года), Крым (19,4 года), Санкт-Петербург (19,4 года), Краснодарский край (18,4 года), Калининградская область (17,9 года), Карачаево-Черкесия (17,1 года) и Кабардино-Балкария (16,4 года).

Напротив, проще, чем остальным, жителям Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года), Архангельской (4,2 года), Курганской (4,6 года) областей, Еврейской АО (4,8 года), республики Коми (4,8 года), Ханты-Мансийского АО (5,4 года), Красноярского (5,6 года), Забайкальского (5,6 года) краев и Иркутской области (5,9 года).

Поясним, что средние ценовые данные по частным домам были взяты из собственной аналитики портала, а данные по заработной плате – из открытых данных Росстата РФ.

- Мы делали подобное исследование два года назад, и оказалось, что с тех пор доступность индивидуальных домов осталась на том же уровне. Потому что, хотя цены на дома и выросли на 19,3%, но и средняя официальная зарплата в стране поднялась так же – с 52 355 до 63 060 рублей, то есть на 20,4%. Если же сравнивать доступность домов с квартирами, то на квартиру россиянину сегодня накопить гораздо легче – всего 6,4 года, и это еще без учета ипотеки, - прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений ХОДЫРЕВ, специалист по загородной недвижимости в Иркутске:

- Купить свой загородный дом - довольно непростая задача. Мало кто из застройщиков сейчас готов вкладываться в строительство инфраструктуры. Свой дом, может быть, и хорошо, но отсутствие поблизости детских садов, школ, магазинов, да даже банально дорог - все это про проблемы с точки зрения комфорта. А цены при этом - около 80 тысяч за квадратный метр. По моему мнению, все-таки выгоднее строить дом самостоятельно. Что касается перспектив, то сомневаюсь в падении цен на загородные дома. Хотя снижающаяся платежеспособность населения сыграет свою роль. Правда, она скорее приведет к переориентации на покупку земельных участков под строительство домов в ипотеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на квартиры в Иркутске. По данным Иркутскстата, стоимость квадрата в новостройках за последние два года выросла с 75,7 до 108,6 тысячи рублей, а на вторичке - с 62,9 до 86,9 тысячи рублей. Станет ли жилье доступнее? (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08