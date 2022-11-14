«Возвращение из ниоткуда»: раненный во время стрельбы военком из Усть-Илимска поблагодарил врачей за спасение. Фото: правительство Иркутской области

«Желаем скорейшего выздоровления, реабилитации и ввода в строй!», - несколько добрых слова на прощание своему пациенту говорят врачи Иркутской областной больницы. Сегодня, 14 ноября, губернатор Игорь Кобзев поделился в социальных сетях хорошими новостями - раненый военком из Усть-Илимска Александр Елисеев выписан.

- Благодарен врачам Усть-Илимска за то, что все первоочередные действия были предприняты грамотно и своевременно, вы настоящие профессионалы, - отметил глава региона.

Раненый военком из Усть-Илимска Александр Елисеев выписан

За жизнь Александра Владимировича в течение 1,5 месяцев боролись больше десятка специалистов. В сентябре он оказался в шаге от смерти. 26 сентября в разгаре рабочего дня на него напал 25-летний мужчина, который пронес в здание городского военкомата огнестрельное оружие. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое из-за многочисленных ранений. Было решено поместить его на ИВЛ. Вскоре после ЧП из столицы Приангарья вылетела комплексная бригада, в составе которой работали травматолог, сосудистый хирург, торакальный хирург, анестезист-реаниматолог и медсестра-анестезистка. Как только Елисеев стал транспортабелен, его доставили в Иркутск бортом санавиации.

- Мне хотелось бы лично поблагодарить вас за ваше отношение и за то, что вы сделали, - обращается ко своим спасителям мужчина. – Это, действительно, возвращение из ниоткуда. Большое спасибо! Желаю, чтобы ваши пациенты всегда выздоравливали. Пусть у вас будет меньше таких экстренных случаев.

- Главное, себя берегите! - заключает медик.

Напомним, в конце октября «КП»-Иркутск стало известно о том, что раненый военком из Усть-Илимска был переведен из реанимации в обычную палату. При этом, пациенту все же был необходим присмотр специалистов.

Устроивший в военкомате стрельбу мужчина находится под стражей. Сразу же после нападения на Елисеева преступника задержали росгвардейцы, которые услышали звуки выстрелов и поторопились к месту произошедшего. Против устьилимца следователи СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статьям 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

К счастью, сегодня раненый военком из Усть-Илимска выписан и чувствует себя хорошо. Теперь он может отправиться в родной город, чтобы продолжать восстановливаться в окружении близких.

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