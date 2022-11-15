Дмитрий Бердников уже имеет опыт восстановления территорий. Фото: Официальный Телеграм-канал главы Якутии Айсена Николаева.

- В это непростое для всей страны время мне доверено работать в новом субъекте Российской Федерации - в Донецкой народной республике. Назначен заместителем главы администрации Мариуполя, - рассказал на своей странице в соцсетях сибирский политик Дмитрий Бердников.

Дмитрий Бердников: Иркутск, Якутия, Мариуполь, биография, где сейчас

Дмитрию Бердникову - 56 лет. Он родом из Ангарска Иркутской области. По профессии - инженер-строитель, со временем перешел в политику. С 2015 по 2020 год был мэром Иркутска, затем восемь месяцев исполнял обязанности первого замгубернатора Приангарья, а последние два года работал первым заместителем председателя правительства Якутии.

Чем он запомнился жителям и каких результатов добился на этих должностях?

Так, в Иркутске за пять лет:

• построили 23 детских сада и шесть школ, еще три школы и пять детсадов капитально отремонтировали;

• появилось пять крупных спортивных и оздоровительных комплексов;

• починили 3 млн кв.м. дорог, в том числе ключевые транспортные развязки;

• благоустроили 86 общественных пространств и 965 дворов.

Результаты отмечены на федеральном уровне: город стал лучшим областным центром в Сибири по качеству городской среды, лауреатом премии в области качества жизни, а проекты по благоустройству вошли в реестр лучших практик в стране.

Затем, работая в правительстве Приангарья, Дмитрий Бердников занимался восстановлением Тулуна - этот город, напомним, разрушило мощным наводнением в 2019 году.

Ну и, наконец, Якутия.

За его плечами - многие важные проекты, например, подготовка к строительству Ленского моста в Якутии. За плечами сибирского Фото: Официальный Телеграм-канал главы Якутии Айсена Николаева.

- Дмитрий Викторович показал себя как человек дела и опытный руководитель, - отметил глава Якутии Айсен Николаев. - В кратчайшие сроки под его руководством восстановлено пострадавшее от пожара село Бясь-Кюель. Колоссальная работа проведена в части продвижения строительства Ленского моста. При личном участии Дмитрия Викторовича с опережением темпов велась модернизация объектов образования республики (отремонтировано 38 школ - Ред.) и восстановление подшефного города Кировское ДНР.

Дмитрий Бердников лично руководил работами в Кировском. Результаты заметны. В городе привели в порядок 29 зданий, сейчас заканчивают восстанавливать среднюю школу №2, больницу и многоквартирный дом.

Поэтому неудивительно, что по просьбе федеральных властей и руководства Донецкой Народной Республики Дмитрий Бердников переходит на работу в Мариуполь. Там он займется тем, в чем уже имеет большой опыт - восстановлением разрушенных зданий и инфраструктуры.

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