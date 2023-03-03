Плакал и искал маму: в Бурятии помогли 5-летнему мальчику, который оказался один в трамвае и очень испугался. Фото: Росгвардия по Бурятии.

- Где мама? Помогите найти маму, - плакал 5-летний мальчик в трамвае, который вечером двигался по улицам Улан-Удэ. Пассажиры забеспокоились, кондуктор нажала тревожную кнопку. На вызов приехали росгвардейцы.

- Кондуктор указала на плачущего ребенка и объяснила, что мальчик потерялся и едет один, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Как именно он оказался в трамвае без родителей, история умалчивает. То ли сел в вагон сам, то ли не успел выйти вслед за взрослыми - неизвестно. Когда его отвезли в полицию, он смог лишь назвать свое имя и возраст.

Вскоре за мальчиком приехала заплаканная мать. Забрала сына и поблагодарила росгвардейцев за помощь. Ну а с женщиной провели профилактическую беседу о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, как семейная пара в Черемхово помогла вернуть домой пропавшую 8-летнюю девочку. Пока родители были на работе, она вдруг решила отправиться в путешествие на Байкал, взяла велосипед и выехала на трассу.

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