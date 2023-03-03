«Похитили, привязали к машине и волоком тащили по земле». Трое жителей Бурятии жестоко выбивали долги у знакомого

Празднование дня рождения превратилось в криминальную историю. Фото: СУ СК по Республике Бурятия

Празднование дня рождения превратилось в криминальную историю для троих жителей Бурятии. Именинника и его друзей обвиняют в похищении человека.

Все произошло 27 февраля этого года. Трое молодых людей, которым от 20 до 22 лет, отмечали день рождения одного из них. Сибиряки распивали алкогольные напитки в селе Унэгэтэй Заиграевского района. Неожиданно ночью они вспомнили о своем 40-летнем знакомом, который ранее занял у них денег. Парни решили, что пришла пора вернуть ему долг и отправились в село Новоильинск, где проживал мужчина.

Встретив должника, приятели насильно поместили его в багажник своей машины, а после этого увезли в лес, где стали запугивать и избивать. На этом каратели не остановились. Они связали бедолагу веревкой и протащили его волоком по земле за двигающимся автомобилем. После этого молодые люди привезли мужчину домой, оставили его и скрылись с места происшествия.

- После задержания в ходе проведенных допросов мужчины дали подробные показания о совершенном преступлении и признали вину, - рассказали в пресс-службе СУ СК Республики Бурятия.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таксист сохранил пассажирке 700 тысяч рублей, услышав всего одну фразу из ее телефонного разговора (подробнее)

На лице царапины, из носа пошла кровь: упавший с крыши на коляску снег разбил голову 2-летнему ребенку (подробнее)

Плакал и искал маму: в Бурятии помогли 5-летнему мальчику, который оказался один в трамвае и очень испугался (подробнее)