«Счет заблокирован по причине вашей смерти». Жительницу Ангарска дважды за полгода «похоронили» заживо

О своей смерти Людмила Иванова впервые узнала в августе прошлого года. Фото: из личного архива героини публикации

- Все началось еще 2 августа, когда в автобусе не сработал электронный проездной, - так начинает свою историю 74-летняя жительница Ангарска Людмила Иванова. – Я поехала в автоколонну, узнать, в чем причина. Диспетчер предложила обратиться в МФЦ. Я поехала туда. Спрашиваю: «Почему? Баланс ведь есть». А мне отвечают: «По причине вашей смерти»…

Людмила Александровна признается, услышав эту фразу, у нее чуть земля не ушла из-под ног. Голова закружилась, почувствовала себя нехорошо. Благо, в тот момент рядом находился брат. Опираясь на него, на этот раз ангарчанка отправилась в соцзащиту. Женщине подтвердили: заблокирован не только ее социальный проездной, но и остальные соцвыплаты, да и пенсия больше выплачиваться не будет.

Поднялся переполох. Казус с документами начали изучать и в Службе ЗАГС.

- В ЗАГСе обнаружили ошибку, - продолжает Людмила Александровна. – Оказалось, умерла другая женщина. Имя, фамилия, отчество и даже дата рождения совпали точь-в-точь. Только место рождения и смерти разные – полная тезка из Якутии! Кто-то упустил этот момент не сверил данные и «похоронил» меня, заблокировав соцвыплаты…

Дальше – череда походов по ведомствам.

«Я живая!» - твердила Людмила Иванова из раза в раз. Проблема разрешилась: ошибку в итоге исправили. А сибирячка забыла об этой истории, как о страшном сне. Пока через несколько месяцев все не повторилось…

- Несмотря на то, что мне 74 года, до сих по продолжаю работать. Я психиатр-нарколог, - говорит сибирячка. - И вот, 6 февраля я вышла на работу из отпуска. Очень сильно ждала аванс. 21 февраля на телефон пришло уведомление о начислении. 22 февраля я отправилась в банкомат снять зарплату, а на карте… по нулям! Пошла к другому банкомату – такая же история. Тогда поехала разбираться в центральное отделение банка.

Оказалось, счет ангарчанки заблокирован. В банке предположили, мол, должно быть судебные приставы наложили арест. Но Людмила Александровна отмела версию. Долгов она не копит, у нее их нет, и никогда не было.

«Я живая!» - твердила сибирячка из раза в раз. Фото: из личного архива героини публикации

- Стали проверять и обнаружили, что я снова «умерла»… - говорит Людмила Иванова. – Я рассказала о ситуации, которая произошла летом. В банке попросили принести юридическое подтверждение того, что я жива. Например, письмо из прокуратуры, в которую я обращалась с жалобой, и где ранее уже признавали ошибку в документах. Но я не знала, сохранилось ли оно у меня. Да и вообще, какое еще подтверждение нужно? Вот я, вот мои документы. Что еще нужно доказывать?

Женщина опять поехала в отделение социальной защиты. Но там сказали, что не имеют к заблокированным счетам никакого отношения. Людмила Александровна вновь направилась в ЗАГС.

- Заведующая вспомнила меня и мою историю. Мы обратились к нотариусу, который мог сделать подтверждающую справку, - рассказывает Людмила Александровна. – Он связался с заведующей отделением банка. Из их разговора я поняла, что на этот раз умерла моя полная тезка из Читы…

Руководство банка пообещало исправить ошибку. Слово сдержали. Уже через несколько дней счета женщины были полностью разблокированы, а заведующая финансовой организации принесла свои извинения.

- Надеюсь, что больше такая ситуация не повторится. Все-таки это очень неприятно, - рассказывает Людмила Александровна. – Я считаю, что прежде, чем делать какие-то решения и блокировать, нужно все тщательно проверить. Тот же ИНН. Ведь там есть идентификационный номер каждого человека!

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