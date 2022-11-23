Как хирург в годы Великой Отечественной войны извлек из солдата неразорвавшуюся мину

Заслуженный врач РСФСР не побоялся оперировать солдата в одиночку и без какой-либо защиты. Фото: Краеведческий музей города Зеи

Подвиг военных врачей из Белгородской области обсуждают с восхищением. Младший сержант Николай Пасенко поступил в операционную из зоны СВО с застрявшей под сердцем гранатой. И как только, попав в грудь солдата во время боя, снаряд не разорвался?! Хирург Дмитрий Ким вместе с ассистентами надел бронежилет и продолжил спасать военного. Медики выдохнули лишь, когда боеприпас оказался в ведре с песком. Пациент чудом остался жив и после реабилитацию хочет вернуться к сослуживцам. Несмотря на тяжесть ранения, у него есть на это все шансы. Когда же история обрела всероссийскую известность, жители Забайкалья вспомнили, что первая подобная операция была проведена в Чите в годы Великой Отечественной войны. При этом врач делал все в одиночку и без какой-либо амуниции. К сожалению, найти родственников Бориса Евгеньевича Смирнова «Комсомолке» не удалось. Его сын и внуки переехали из города Зеи Амурской области, где их именитый отец и дед почти 30 лет трудился в районной больнице. Сегодня она носит его имя. Сам Смирнов ушел из жизни в 1959-м году в возрасте 62-х лет. Однако упоминания о том, как начинающий хирург совершил невозможное, все еще хранятся среди архивных документов местных администрации и краеведческого музея.

Три раза пытался выучиться на врача

Борис Смирнов родился 10 июня 1898 года в селе Сузунский завод Алтайского края. Его отец был священником. Учился будущий врач в мужской гимназии города Бийска. После ее окончания, в 1918 году, стал студентом Томского госуниверситета. Выбор молодого человека пал на медицинский факультет, но учебе помешала мобилизация в армию Колчака. Служба проходила в Барнауле. До сентября 1919 года Борис был частью 51-го Сибирского стрелкового полка, затем его отправили в унтер-офицерскую школу в Петропавловск, откуда вместе с остальными учащимися он был эвакуирован в Новосибирск. В ноябре рядовой Смирнов решил покинуть армию и дезертировал, но больше года провел под следствием по подозрению в добровольной службе у руководителя Белого движения. Позже суд Барнаула молодого человека оправдал, и тот вернулся к изучению азов медицины. Но ненадолго. В декабре 1922 года Смирнов знакомится со студентами, которые оказываются членами меньшивистской организации. За общение с ними парня выслали на три года в Вятку или нынешний Киров. Вернувшись в 1925-м году в Томск, Борис вновь восстановился в правах в университете и на этот раз успешно окончил его. На тот момент выпускнику исполнилось 32 года.

Делал невозможное

Начинающего хирурга из Томска командировали в Амурскую область, в Зею. Вместе с ним переехали жена и сын. Он не боялся браться за самые тяжелые случаи, когда, казалось бы, у пациента не оставалось ни единого шанса на жизнь.

- Однажды на операционный стол попал паренек. В парке произошла драка, и его привезли в больницу с ножом в сердце, - упоминается в документах о биографии почетного жителя города. - И сейчас это одна из сложнейших операций, а тогда...Борис Евгеньевич сделал невозможное.

Благодаря бесстрашию и отваге начинающего хирурга была спасен не один десяток пациентов, оказавшихся в шаге от смерти.

«Подарок от немцев» извлекал в одиночку

Во время Великой Отечественной уважаемого врача попросили оперировать солдат в эвакуационном госпитале Читы. Именно в те годы произошло то, о чем долго трубили газеты. Когда поступил очередной раненый, вскрывая брюшную полость, Борис Евгеньевич увидел застрявший стабилизатор немецкой мины. Боеприпас чудом не рванул. Размышлять и оценивать риски времени не было. Ведущий хирург выгнал из зала ассистентов и продолжил извлекать «подарок от немцев» из тела бойца самостоятельно. Когда все закончилось благополучно, он передал снаряд саперам.

Коллектив Зейской больницы в 1945 году. В центре Борис Смирнов. Фото: Краеведческий музей города Зеи

- В Чите он проработал до 4 мая 1945 года, прилетая каждую неделю делать операции в Зейской больнице, - рассказывают о Смирнове в администрации Зеи. - Чита не хотела его отпускать, перед ним раскрывались большие перспективы. Но Борис Евгеньевич, влюбленный в наш город, в его благодарных жителей, возвращается в Амурскую область.

Постоянный девиз врача был таким же дерзким, как и его вызовы, которые он из раза в раз бросал в лицо смерти: «Живи, сгорая!».

Барельеф, установленный на фасаде Зейской больницы. Наши дни. Фото: администрация города Зеи

А В ЭТО ВРЕМЯ

Известный хирург был награжден знаком «Отличник здравоохранения», орденом красной звезды и медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд». Надпись на мемориальной табличке, установленной в Зее по улице Полины Осипенко, гласит: «В этом доме с 1937 по 1959 годы жил Борис Евгеньевич Смирнов – заслуженный врач РСФСР, чье имя хранит благодарная человеческая память».

«Комсомолка» просит откликнуться родных Бориса Евгеньевича Смирнова или его чудом выжившего в Чите пациента

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