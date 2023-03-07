Неделю отдыхали в саунах и ресторанах: влюбленные украли 287 тысяч рублей у знакомого и устроили себе красивую жизнь

Любовная пара похитила у знакомого телефон и вывела с помощью онлайн-банкинга 287 тысяч рублей в Бурятии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летний местный житель Закаменска "весело" встретил Новый 2023 год. После застолья в гостинице его знакомые украли у него телефон и с помощью онлайн-банкинга вывели 287 тысяч рублей. Но мужчина обнаружил пропажу только через 1,5 месяца. Именно тогда он обратился с заявлением в полицию.

- Случившейся краже потерпевший вначале значения не придал и уехал из города в село, пока после возвращения для покупки нового телефона не обнаружил списание со счета всех сбережений, - рассказали в ГУ МВД Бурятии. - Речь шла об оставшихся от продажи квартиры деньгах. Сотрудники полиции задержали подозреваемых – ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 31-летнего мужчину и его 36-летнюю спутницу из Улан-Удэ. Оба нигде не работают.

Оказалось, что потерпевший выдал пароль онлайн-банкинга своим "друзьям", когда оплачивал счет в гостинице за застолье. «Бонни и Клайд» этим воспользовались и запомнили заветные цифры. После кражи телефона они вернулись в Улан-Удэ, где просадили деньги в течение недели на отдых в саунах, дорогой алкоголь и рестораны. А как только на счету ничего не осталось, они продали гаджет на одном из рынков Улан-Удэ. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Следствие продолжается.

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