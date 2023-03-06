Один телефонный разговор обошелся сибирячке в миллион рублей

Женщине на мобильный телефон поступил звонок от незнакомца.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии. На удочку аферистов попалась доверчивая жительница поселка Онохой из Заиграевского района.
Женщине на мобильный телефон поступил звонок от незнакомца. Звонивший действовал по уже знакомой многим схеме: он представился сотрудником банка и предупредил о том, что мошенники якобы оформили кредит на ее имя.
- Чтобы сохранить кредитные деньги, необходимо внести денежные средства на указанный звонившим счет. Потерпевшая оформила кредит на сумму 998 000 рублей и перевела их на счет мошенника, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия.
Полицейские призывают не терять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.
Ранее «КП» - Иркутск рассказывала, что в Братске задержали курьера, который участвовал в преступной схеме. 33-летний мужчина забирал деньги у жертв обмана и передавал их мошенникам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бабушкин фарфор на миллион: названы 5 вещиц советского времени, которые стоят больших денег (подробнее)
Полмиллиона рублей за информацию: в Иркутской области полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении (подробнее)
Оплатила операцию: сибирячка украла у коллеги золото на 150 тысяч рублей ради спасения больной раком сестры (подробнее)