Один телефонный разговор обошелся сибирячке в миллион рублей

Женщине на мобильный телефон поступил звонок от незнакомца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной случай мошенничества произошел в Бурятии. На удочку аферистов попалась доверчивая жительница поселка Онохой из Заиграевского района.

Женщине на мобильный телефон поступил звонок от незнакомца. Звонивший действовал по уже знакомой многим схеме: он представился сотрудником банка и предупредил о том, что мошенники якобы оформили кредит на ее имя.

- Чтобы сохранить кредитные деньги, необходимо внести денежные средства на указанный звонившим счет. Потерпевшая оформила кредит на сумму 998 000 рублей и перевела их на счет мошенника, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Бурятия.

Полицейские призывают не терять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Ранее «КП» - Иркутск рассказывала, что в Братске задержали курьера, который участвовал в преступной схеме. 33-летний мужчина забирал деньги у жертв обмана и передавал их мошенникам.

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