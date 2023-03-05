Полмиллиона рублей за информацию: в Иркутской области полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении

Полиция разыскивает подозреваемого в тяжком преступлении Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские просят сибиряков помочь в задержании 41-летнего Сергея Александровича Ли. Что о нем известно? Мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления на территории республики Бурятия, однако, по сведению оперативников, разыскиваемый мог спрятаться в соседнем Приангарье. О какой статье уголовного кодекса именно идет речь, правоохранители не уточняют. Однако за любую информацию, которая поможет поймать Ли, в МВД готовы выплатить вознаграждение в размере 500 000 рублей. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы подозреваемого: рост около 175 сантиметров, метис, среднего телосложения, волосы черные, - говорится в ориентировке.

Также предоставлено фотография возможного преступника, однако важно учитывать, что она была сделана чуть больше 20 лет назад. С полезной информацией по розыску можно обращаться по официальному телефону ведомства 02 или 102.

Напомним, ранее полицией в розыск были объявлены двое подозреваемых в торговле наркотиками в особо крупном размере на территории Улан-Удэ, в том числе бесконтактным способом через Интернет. За помощь в их задержании так же пообещали по полмиллиона рублей. Это 31-летний Вячеслав Кобелев и 23-летняя Вера Золотухина. Оба могут находиться в Братске или в других населенных пунктах Иркутской области.

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