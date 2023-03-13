Самолет Иркутск - Краби экстренно сел в Китае из-за плохого самочувствия пассажирки Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет авиакомпании «Икар», летевший в воскресенье, вечером 12 марта, из столицы Приангарья в Краби, экстренно сел в Харбине. Одна из пассажирок пожаловалась на плохое самочувствие. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе международного аэропорта Иркутска.

- После того, как женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь, борт выполнил рейс и приземлился в тайской провинции, - отметили в воздушной гавани.

По неподтвержденным данным, нуждающаяся в поддержке врачей пассажирка могла быть беременна.

Напомним, утром 13 марта в Иркутске был сильный снегопад. Погода внесла свои коррективы в работу аэропорта. Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, был перенаправлен в аэропорт Улан-Удэ. Также у ряда бортов задерживался вылет.

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