В каких районах Иркутска выгодно брать квартиру в ипотеку

Фото: Елизавета ОСИПОВА

Решение квартирного вопроса — всегда непростая задача. Но в эпоху «турбулентности» она становится еще сложнее. И в то же время — сулит максимальную выгоду. Если как следует разобраться в изменении цен, ипотечных программах, учесть большое количество предложений и готовность продавцов идти на торг, а также правильно выбрать район — новоселье точно не разочарует. Более того, квартира станет выгодной инвестицией, которую однажды, при желании, можно будет легко превратить в хорошие деньги.

Вместе с экспертами рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера составили «шпаргалку» по актуальным новостям о купле-продажи жилья и путеводитель по районам Иркутска, где сейчас стоит искать квартиру в ипотеку.

Фото: Shutterstock

Сколько стоит и что берут

- Средняя стоимость жилья в новостройках Иркутска в третьем квартале составила 111,9 тысячи рублей за квадрат, - сообщает Иркутскстат. - По сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 3,7%. А что касается готового жилья, то тут средняя цена — 96,9 тысячи рублей за квадрат, и она поднялась незначительно, всего на 0, 5%.

Жители Иркутска, это следует из статистики Минстроя, по-прежнему предпочитают приобретать в ипотеку однокомнатные квартиры — на них приходится почти 50% от всех сделок. Средняя стоимость такой квартиры — около 4 – 5 млн рублей, площадь — 35 кв. м. На двушки приходится 33% покупаемого жилья, а на трешки — около 20%. Кстати, эти пропорции совпадают с московскими. Скорее всего, потому что совпадает и портрет среднего ипотечника Сбера (а там оформляется, пожалуй, большинство сделок): на 55% мужчин — 45% представительниц прекрасного пола.

- Средний возраст мужчины-заемщика — 36 лет, женщины — 38 лет, - отмечает руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова. - Интересно, что 72% мужчин, берущих ипотеку, находятся в браке. Получается, что для мужчины семья является триггером, чтобы наконец приобрести свое жилье.

Отметим, что более 70% клиентов Сбера, начиная с лета 2022 года, выбирают ипотеку на вторичное жильё, несмотря на льготные ставки по госпрограммам на новостройки. При этом спрос на квартиры в новостройках сохраняется, и в сентябре, по сравнению с августом, он вырос на 12%. Так что будущим новоселам, прежде чем определяться с выбором, стоит изучить все варианты ипотечных программ того же Сбера: и на новостройки, и на вторичку.

Источник: Домклик

Выбираем район

Новое жилье или готовое, квартира или дом, та или иная ипотечная программа… Покупателям жилья практически на каждом шагу приходится делать выбор, и каждый из них важен. Добавьте в этот список еще и выбор района: одна и та же квартира (имеем в виду — сходной планировки и площади) в одном районе превратит вашу жизнь в рай и станет крайне выгодной покупкой, а в другом — окажется бездарной тратой ипотечных средств и долгих лет выплаты займа.

У каждого из округов Иркутска есть свои плюсы и минусы. Большая их часть связана с тем, как добираться до работы. Офисы основной части компаний и госструктур находятся в центре. А значит каждое утро десятки тысяч человек выезжают из своих микрорайонов, чтобы через мосты и пробки «прорваться» к начальству и клиентам. Поэтому самые дорогие и престижные жилые комплексы расположены в Кировском и Октябрьском районах, откуда можно добраться на работу за полчаса. Но это, конечно, не все нюансы (да и весь город в двух округах все равно не поселишь). На выбор самого привлекательного жилья для ипотеки влияет цена, условия для детей, экология.

Определите важные для вас характеристики (подробная инструкция есть у журнала Домклик). А мы вам поможем сориентироваться по районам города.

Источник: Домклик

Октябрьский район

Большой выбор жилья, транспортная доступность, виды на Ангару. Самые дорогие новостройки в городе.

Этот район сегодня считается лучшим в городе — много новых жилых комплексов у воды, есть коттеджные поселки. А это значит, что потенциальный ипотечник того же Сбера можно смело присмотреться и к условиям кредита на частные дома (такие опции есть, в том числе, в льготных программах — «Ипотеке с господдержкой», «Семейной» и для IT-шников).

Огромный плюс района — транспортная доступность. Инфраструктура так же выше всяких похвал — отличные поликлиники, медицинские центры, школы.

Правда, стоимость жилья в новостройках Октябрьского — самая высокая в городе: 153,3 тысячи рублей в среднем за квадрат (здесь и далее мы берем расчеты портала REALTY.IRK.RU по районам). С учетом высокого уровня цен, смотрим самые малогабаритные квартиры в строящихся ЖК. На улице Пискунова можно приобрести студию в 26 квадратов за 3,9 миллиона, а недалеко от плотины ГЭС похожую, но в 30 квадратов — за 4,5 миллиона.

Да, большинство новостроек здесь сразу строят «для богатых» — не удивляйтесь вариантам «49 квадратов за 10 миллионов». Небольших квартир немного и стоят они практически вдвое дороже, чем в других районах. Но если очень хочется… Выбрать подходящее жилье в Октябрьском можно на сервисе Домклик — и благодаря этому сэкономить на ставке по ипотеке 0,3%.

ЖК Новый в Октябрьском районе Иркутска. Источник: Домклик

Кировский район

Дорогие квартиры в историческом центре.

Цена за квадрат во вторичке — в среднем 124 тысячи рублей за метр. Это наиболее высокая стоимость для Иркутска в этом сегменте рынка. И жилье здесь все равно востребовано.

Кировский район — сердце Иркутска, с него начинался город. Именно здесь расположены дома-памятники деревянного зодчества и каменные – сибирского барокко. Очень красиво. А еще это исторический, деловой и культурный центр города, где кипит жизнь и нет недостатка в местах для работы и отдыха. Однако новостройки возводить негде, а вторичный жилой фонд достаточно старый.

Из минусов можно назвать «шумовую завесу» и выхлопные газы от тысяч машин — все автобусные маршруты и пути автомобилистов проходят по главным улицам города. Впрочем, и здесь есть уютные улочки, находящиеся в отдалении от основных потоков транспорта.

С учетом почти полного отсутствия новостроек в этом районе воспользоваться льготными программами ипотеки здесь вряд ли удастся.

Источник: Домклик

Куйбышевский район

Развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, есть новые жилые комплексы. И цены на квартиры относительно невысоки.

Куйбышевский район находится рядом с центром, поэтому проблем с транспортом нет. Добраться на работу за полчаса — норма для местных. Инфраструктура здесь развита отлично. С учебными, медицинскими учреждениями, детскими садами и магазинами нет никаких проблем.

Однако район, довольно долго бывший Рабочим предместьем не только по названию, но и по сути, не считается престижным. Проблема в том, что старая застройка — это деревянные и каменные двухэтажки (сейчас многие из них сносят как аварийное жилье) и частные дома. А новых ЖК пока не так много, как в Свердловском или Октябрьском районах. Скажем, сейчас строят в микрорайоне Топкинский. Здесь жилье по «советскому» стандарту в 36 квадратов можно купить 4,9 миллиона рублей. Для города — средняя цена.

Источник: strizhi.city

Свердловский район

Спокойные спальные микрорайоны, комфорт, хорошая экология. Но в час пик до центра ехать долго.

Свердловский район расположен на левом берегу Ангары, противоположном от центра Иркутска. Этот район ценится как комфортный, зеленый, с хорошей экологией, подходит для спокойной жизни.

Здесь очень много новостроек и даже новых микрорайонов. Большой выбор и цен на них — при средней стоимости около 120 тысяч рублей за м2. Есть дорогие варианты — например, ЖК «Стрижи», и дешевые — как поселки Березовый и Луговое (формально все эти объекты относятся к Иркутскому району и поселку Маркова). Цены на квадрат в разных ЖК могут отличаться в два раза, от 70 до 150 тысяч рублей.

Смотрим, что строят сейчас. Есть ЖК на Пушкина, самая маленькая квартира здесь — 35 квадратов и она продается за 4,6 миллиона. А самые доступные квартиры — в Юбилейном (если брать городскую черту). Так, крохотную студию в 23 квадрата здесь продают за 3 миллиона рублей. Без кредита, в любом случае, никак, так что выбираем ипотеку на новостройку — например, с господдержкой: ставки в Сбере — от 6,7%.

Минус — не очень удобно добираться до центра. Время в пути по пробкам — час.

Фото: Shutterstock

Ленинский район

Самое дешевое жилье, но вдалеке от центра.

Средняя стоимость жилья в Ленинском — 84,3 тысячи рублей за кв.м. на вторичке и 94,7 тысячи — в новостройках. Это значительно ниже, чем в других районах Иркутска.

Правда, Ленинский находится достаточно далеко от центра и живет во многом своей жизнью. По крайней мере, это справедливо для одного из двух крупных микрорайонов, входящих в его состав, — городка авиастроителей Иркутска-2. Если жители Ново-Ленино все же чаще ездят на работу в офисы центра, то заводчане ходят на работу пешком — либо на сам авиазавод, либо в находящиеся рядом с ним школы, библиотеки, детские сады, поликлиники, магазины.

Жилой комплекс "Эволюция". Источник: archi.ru

Район обжитой, инфраструктура налажена. Что касается экологии, то на нее влияют как сам авиазавод, так и предприятия расположенного рядом промышленного Ангарска. С другой стороны, в городской черте на другое рассчитывать не приходится.

Зато здесь строится много жилья, причем доступного по цене. В Иркутске-2, неподалеку от авиазавода, возводится сразу несколько ЖК, квартиру в них можно купить по ипотеке Сбера по самым демократичным сегодня ценам — от 2,8 миллиона рублей за 30 квадратов. Большая стройка идет в Ново-Ленино. Рекордно низкая для города цена на студию в 22 квадрата зафиксирована именно здесь — 2,2 миллиона рублей.

Правда, новоселам отдаленных ЖК этого района на дорогу в центр к 9 утра, по всем пробкам, надо закладывать 1, 5 часа. Стоит ли экономия на квартире таких испытаний — каждый решает сам.

Читайте также

• Везет семейным и айтишникам: на каких условиях сейчас можно взять ипотеку в Иркутске

• Жизнь после ипотеки. Иркутские новоселы рассказали, чему их научил кредит на квартиру

• Три способа заплатить за квартиру в Иркутске — ипотека, неипотека, рассрочка

Реклама LjN8K9NmS