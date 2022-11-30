Житель Бурятии сменил фамилию, чтобы не платить долг в 1,5 миллиона рублей

Вместо того, чтобы заплатить по счетам, мужчина придумал изощренную схему. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Голь на выдумки хитра! Пожалуй, самое точно выражение, которым можно описать то, что вычудил житель Бурятии. Великий комбинатор Остап Бендер отдыхает! Накопив кучу долгов, мужчина… Нет, он не ушел с официального места работы, как делают многие, и не переехал, и не спрятался за границей. А всего-то лишь… сменил фамилию! Сделать это совсем не сложно. Каждый может сделать также, если своя собственная по каким-то причинам не устраивает. Всего-то и требуется, что подать заявление. Именно так предприимчивый житель Бурятии, собственно, и поступил.

Итак, долгов мужчина сколотил в 1,5 миллиона рублей. Немало! Судебные приставы возбудили на него целых 11 исполнительных листов. Но вместо того, чтобы заплатить по счетам, мужчина отправился в ЗАГС, чтобы подать заявление на смену фамилии.

Схема сработала! Когда пристав-исполнитель запрашивал информацию о должнике в различных ведомствах, те лишь пожимали плечами и качали головой. Нет человека, нет проблем, как говорится.

- Тогда наш сотрудник направил запрос в ЗАГС. Ведомство подтвердило смену фамилию должником, - рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

Установив реальную фамилию должника, приставы выяснили, что в собственности у него имеется автомобиль. На него-то и наложили арест. Не желая ходить пешком и лишаться своего авто, мужчина в полном объеме погасил все долги.

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