Назад в 90-е: Банда головорезов пыталась убить несколько человек, устроив стрельбу по машинам в Иркутской области

Против троих самых активных участников банды заведено дело. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сцена из фильма о преступном беспределе 90-х развернулась на одной из улиц небольшого города Черемхово Иркутской области. В один из вечеров трое мужчин ехали на «Жигулях», когда с их машиной на дороге поравнялся микроавтобус. Раздались выстрелы. Головорезы достали «стволы» и выпустили сразу несколько пуль, целясь в водителя и пассажиров легковушки. Жертвам покушения удалось скрыться, но одного из них все же ранили. Требовалась срочная помощь медиков. К счастью, водитель остановившейся «попутки» согласился отвезти незнакомца в больницу.

Фото обстрелянных "Жигулей" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Спустя некоторое время ситуация повторилась, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На этот раз другие злоумышленники, двигаясь на седане Toyota Mark X, догнали легковушку Honda Torneo, в которой находились их знакомые, и так же обстреляли. Водителю второго авто тоже посчастливилось скрыться, никто из находящихся в иномарке не пострадал.

Машина задержанных Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Участников обоих нападений оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью регионального Главка МВД совместно с сотрудниками иркутских ФСБ и Росгвардии разыскали и задержали через несколько часов. Наручники защелкнулись на руках сразу у 10 подозреваемых в возрасте от 21 до 31 года. Против троих самых активных участников банды завели уголовное дело о покушении на убийство.

- Следователями СК проведены 10 обысков в жилищах фигурантов и свидетелей уголовного дела, - отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Троих головорезов заключили под стражу. Такое решение принял суд по ходатайству следствия.

Оружие было найдено во время обысков Фото: СУ СКР по Иркутской области

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