Империя хищников в Иркутске: знаменитый российский цирк с грандиозной шоу-программой

Знаменитый российский цирк с грандиозной шоу-программой в Иркутске.

Все еще размышляете, куда сходить в выходные? Ответ есть – в цирк. В Иркутск привезли новое шоу – «Империя хищников». Это артисты цирка «Шапито». Многие иркутяне уже обратили внимание на большой и яркий шатер, который раскинулся рядом с ледовым дворцом «Айсберг». Под сводами этого купола и проходят представления. Гастроли начались 17 марта, а закончатся 16 апреля.

Программа рассчитана на 2 часа.

Что в программе? Гвоздь – алжирские львы. Именно поэтому шоу и называется «Империя хищников». И это еще не все – зрителей ждет и другой сюрприз, встреча с экзотическими животными. Выступления воздушных гимнастов, жонглеры и эквилибристы, канатоходцы, акробаты, - все это тоже будет. На протяжении всего представления зрителей будет развлекать клоун КУКА.

Программа рассчитана на 2 часа. Кстати, для самых маленьких посетителей, до 4-х лет, вход бесплатный.

Билеты можно приобрести в сервисе “Яндекс.Афиша”; в кассе цирка (ул. Лермонтова 251, рядом с парковкой ледового дворца “Айсберг”); на сайте империя-хищников.рф; в сервисах irk.kassy.ru и kassir.ru.

Для самых маленьких посетителей, до 4-х лет, вход бесплатный.

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