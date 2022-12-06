Официальной причиной катастрофы назвали чрезмерную перегрузку самолета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 декабря, в Иркутске вспоминают одну из самых страшных авиакатастроф последних десятилетий. Именно в этот день, ровно 25 лет назад, военно-транспортный самолет АН-124 «Руслан» рухнул на жилой дом в микрорайоне Иркутск-2.

Самолет Руслан упал в Иркутске в 1997 году: что известно спустя 25 лет

Самолет выполнял маршрут Москва-Иркутск-Владивосток-Камрань. В его грузовом отсеке находились два новых истребителя Су-27, которые нужно было доставить во Вьетнам. Воздушное судно поднялось с аэродрома в 14:44. Едва оторвавшись от взлетно-посадочной полосы выяснилось, что у самолета один за одним начали отказывать три двигателя из четырех. После чего «Руслан» резко пошел вниз…

Трагедия унесла жизни 72 человек. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

Попытка пилотов удержать самолет на одном двигателе не увенчалась успехом. Крыло самолета зацепило двухэтажное деревянное здание. После чего «Руслан» развернуло, и он упал прямо на дом №45 на улице Гражданской. Огромный хвост авиалайнера остался на пятиэтажке по улице Мира. Остальные обломки обрушились на здание близлежащего детского дома. Разлившееся топливо моментально вспыхнуло и начался страшный пожар. Трагедия унесла жизни 72 человек. Погибли все, кто был на борту: 8 членов экипажа и 15 пассажиров, а также 49 человек, которые находились на земле. Из них 14 – дети. Пожарные, спасатели и медики работали на месте авиакатастрофы несколько суток – пытались спасти тех, кому посчастливилось выжить.

Пожарные, спасатели и медики работали на месте авиакатастрофы несколько суток. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

Валерий Перфильев в 1997 году занимал должность заместителя начальника управления государственной противопожарной службы УВД Иркутской области. Мужчина рассказывает, что их подразделение знало о том, что «Руслан» прибудет в Иркутск для получения груза на авиазаводе. Пожарные готовились к тому, чтобы обеспечить безопасность его посадки на взлетной полосе. Но только никто из них даже не мог предположить, чем все обернется…

- Самолет рухнул на жилой массив. Картинка эта, на которой хвост «Руслана» лежал на жилом доме облетела тогда все журналы и газеты, - вспоминает иркутянин Валерий Перфильев. – Помню, как пытались организовать тушение и спасение людей. Раздвигали оцепление, старались дать больше воды. Считаю, что довольно-таки профессионально выполнили это дело. Локализовали возможные последствия этой трагедии. И самое главное – не допустили пожара на земле, на разлитом керосине. Если бы он вспыхнул – последствия были бы страшные.

Пожарные готовились к тому, чтобы обеспечить безопасность посадки "Руслана" на взлетной полосе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Иркутянин Александр Левченко вспоминает тот пережитый день практически во всех деталях. Мужчина руководил тушением пожара. Он рассказывает, что в тот момент он ставил для себя только одну единственную задачу – спасти людей.

- В детском доме искали девочку два часа. По заявлениям воспитателей, она должна была находиться внутри помещения. По спискам не могли ее проверить, - вспоминает Александр Левченко. – Потом уже выяснилось, что она вышла вместе со всеми. Просто находилась в другом месте. Но мы продолжали ее искать до последнего!

Главная была задача - спасти людей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Официальной причиной катастрофы назвали чрезмерную перегрузку самолета.

Сейчас на месте крушения «Руслана» находится церковь Рождества Христова. Ее установили в 1999 году. И каждый год, 6 декабря, ровно в 14:45 жители микрорайона Иркутск-2 слышат звуки колокола, в память о тех, кто погиб в той страшной трагедии.

Ранее «КП-Иркутск» рассказывала, как военный истребитель Су-30 упал на частный дом в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Чудом, в авиакатастрофе никто не пострадал.

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