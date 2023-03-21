Швыряли на землю и пинали ногами. В Улан-Удэ школьники жестоко избили сверстника и сняли это на камеру

Конфликтом заинтересовались сотрудники полиции и детский омбудсмен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Бурятии пользователи социальных сетей обсуждают полутораминутное видео, которое накануне появилось в одной из групп Улан-Удэ. На кадрах как минимум четверо школьников по очереди швыряют на землю и пинают еще одного ребенка. Издевательства над мальчиком сопровождаются нецензурной бранью. А само видео снимал кто-то из ребят. Причина конфликта между детьми неизвестна.

- Повторяется уже не раз. Ребята после школы избивают мальчика на протяжении нескольких дней. Ученики 2-го и 5-го класса, - написал автор поста.

Случившимся заинтересовались сотрудники полиции.

- Все участники инцидента установлены. С несовершеннолетними и их законными представителями проводятся профилактические беседы. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ГУ МВД Республики Бурятия.

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